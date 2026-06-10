Sẵn sàng cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đông kỷ lục

Ngày mai (11/6), hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước tới nay.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi có số lượng thí sinh tăng đột biến do đây là năm cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006, song song với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Kỳ thi có sự đăng ký tham gia của gần 1,17 triệu thí sinh, tăng khoảng 95.000 em so với năm 2024.

Năm 2026, số thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024. Cả nước có gần 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Có số lượng thí sinh dự thi lớn trong khi đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau sáp nhập, quy mô mỗi hội đồng thi lớn hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện. Vì vậy, công tác chuẩn bị càng được các địa phương nỗ lực triển khai để tổ chức kỳ thi tốt nhất.

Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: theo báo cáo từ 34 tỉnh, thành, công tác chuẩn bị đã được các địa phương thực hiện chu đáo cả về nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng cho việc tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước với gần 143.000 em, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay cơ sở vật chất ở tất cả các điểm thi đã được rà soát, kiểm tra chặt chẽ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được quán triệt tinh thần tập trung cao độ, mọi thành viên tham gia làm thi đều được tập huấn và nắm chắc vị trí làm việc của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là với công an để tập huấn cho các lực lượng phụ trách các điểm thi, phòng chống gian lận công nghệ cao.

“Ban chỉ đạo thi thành phố đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế quyết tâm cao để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế,” ông Hiếu nói.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Lâm Đồng cho hay địa phương đã triển khai tất cả các yêu cầu tổ chức thi trên tinh thần không chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Năm nay, Lâm Đồng có hơn 41.000 thí sinh với 91 điểm thi. Địa phương đã liên tục đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị, tập huấn cho cán bộ coi thi và tổ chức thi thử trên toàn tỉnh, thành lập 16 đoàn kiểm tra tất cả các điểm thi, các ban sao in đề thi và điểm chấm thi.

Theo ông Minh, dù địa bàn rộng, điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng địa phương nỗ lực để tổ chức kỳ thi tốt nhất, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Cũng là địa phương có địa bàn rộng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế cho hay tỉnh đã có phương án bố trí ăn, ở cho các học sinh ở xa. Địa phương cũng xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, đặc biệt là khu vực miền núi thường xuyên chịu tác động mưa lũ, sạt lở đất. Thanh Hóa cũng có kế hoạch bố trí phương tiện đưa đón học sinh nếu xảy ra thiên tai, bão lũ khiến học sinh không thể đến điểm thi.

Có kịch bản ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường cũng là điểm được các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt quan tâm khi kỳ thi được tổ chức vào đầu tháng Sáu - thời điểm dễ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lũ, sạt lở đất.

Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, năm nay địa phương có trên 14.000 thí sinh dự thi, tăng khoảng 7% so với năm 2025. Tỉnh đã tập trung quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt các phương án về an ninh, an toàn cho kỳ thi, từ nhân lực đến cơ sở vật chất, đặc biệt là dự phòng điều kiện thời tiết bất thường. Các điểm có thể xảy ra sạt, trượt đã được xác định và có phương án hỗ trợ. Đề thi sẽ được vận chuyển đến các điểm thi bằng xe chuyên dụng của công an để đảm bảo an toàn. “Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng,” ông Chiến nói.

Tương tự, chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch cho các tình huống bất thường cũng là điểm được tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho hay lực lượng quân đội địa phương đã sẵn sàng cho các phương án phòng chống bão lũ, lực lượng công an lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc tổ chức thi. Xe biển xanh được trưng dụng để vận chuyển đề thi, bài thi dưới sự hỗ trợ của lực lượng an ninh.

“Lào Cai đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để tổ chức thi. Chúng tôi cam kết tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế,” bà Hạnh nói.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng.

Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Ngày mai, các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi với môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi./.

Theo TTXVN