Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm

Ngày 10/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập lậu. (Ảnh: TTXVN)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đơn vị có liên quan đặc biệt chú trọng các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Các đơn vị cần kịp thời lấy mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chuyển cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu hình sự. Các cơ quan chức năng đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026.

Theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ.

Các hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học; cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; nhà hàng; cơ sở dịch vụ ăn uống; thức ăn đường phố; chợ; siêu thị; cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, hợp đồng cung cấp thực phẩm, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, cũng như kiến thức và tình trạng sức khỏe của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và các đơn vị chức năng liên quan để xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, trong đó chú trọng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng.

Trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm, nếu phát hiện hành vi vi phạm, các đơn vị phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN