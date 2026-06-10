98,39% thí sinh Thanh Hóa đến làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 10/6, cùng với hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước, gần 43.000 thí sinh Thanh Hóa đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, rà soát thông tin cá nhân, đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Thanh Hóa ghi nhận số lượng thí sinh tăng cao so với năm trước. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025); trong đó có 36.727 thí sinh khối THPT và 6.140 thí sinh khối giáo dục thường xuyên.

Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay là 2.240 em (trong đó bao gồm 2.118 thí sinh THPT và 122 thí sinh giáo dục thường xuyên).

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Toàn tỉnh huy động 6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi.

Ghi nhận tại 83 điểm thi, cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi đã có mặt đầy đủ. Tình hình an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ thi tại điểm thi đảm bảo. Tình hình bảo quản đề thi tại điểm thi an toàn, đúng quy định.

Tại buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, thí sinh đã được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, những lưu ý cần ghi nhớ...

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trong buổi chiều nay có 42.178 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98,39%.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh sẽ dự thi 4 môn trong đó có 2 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn thi tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Sáng mai (11/6), thí sinh sẽ chính thức bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Linh Hương