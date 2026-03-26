“Trái ngọt” từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

Bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần dám nghĩ, dám làm của hội viên, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Hà Trung đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Chính sự chủ động, sáng tạo ấy đã góp phần tạo nên những “trái ngọt”, qua đó không chỉ nâng cao đời sống của mỗi gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình ông Lê Văn Bộ, thôn Trang Các, xã Hà Trung mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại thôn Trang Các, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình ông Lê Văn Bộ là một trong những điển hình của hội viên nông dân phát triển kinh tế. Dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại được gia đình quy hoạch bài bản thành từng khu để trồng cây ăn quả và chăn nuôi, ông Bộ chia sẻ: “Trước kia, khu đất này là vùng đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả, vì vậy khi có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi đã mạnh dạn nhận thầu với diện tích 2ha để phát triển kinh tế. Với số vốn tích lũy được và vay mượn thêm từ người thân, gia đình tôi đã thuê máy để san lấp mặt bằng, đồng thời quy hoạch từng khu riêng biệt để trồng các loại cây ăn quả cho hợp lý”.

Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cũng như học hỏi kinh nghiệm ở nhiều trang trại trong và ngoài tỉnh, ông Bộ đã tập trung phát triển các loại cây có giá trị kinh tế như cây bưởi, ổi, quất. Từ vài chục gốc trồng thử nghiệm, đến nay gia đình ông đã phát triển lên 700 cây quất, 200 cây cam, 200 cây bưởi. Bên cạnh đó, gia đình ông còn đầu tư đào ao để nuôi ốc nhồi với diện tích khoảng 5.000m2, chăn nuôi gia cầm. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động tại địa phương.

Cùng với mô hình của ông Bộ, trên địa bàn xã Hà Trung còn có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Tiêu biểu như gia đình bà Hoàng Thị Thanh với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; ông Lê Bá Trình, chủ cơ sở sản xuất kẹo lạc Khánh Trình đạt sản phẩm OCOP 4 sao, đã có mặt ở nhiều cửa hàng đặc sản, siêu thị trong cả nước... Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, các hộ gia đình còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần xây dựng xã Hà Trung ngày càng phát triển.

Hiện nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Hà Trung đã thu hút được hàng nghìn hội viên tích cực tham gia. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ nông dân đã liên kết hợp tác trong sản xuất, khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức, như giúp về vốn, giống, cách làm ăn...

Theo ông Lê Văn Lượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Trung, để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển bền vững, Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm đến việc phát triển sản xuất kinh tế trang trại, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, khuyến khích nông dân đảm bảo cơ cấu giống, khung lịch thời vụ; hỗ trợ thủy lợi nội đồng và công tác dự báo phòng trừ sâu bệnh, dịch hại. Bên cạnh đó, hội cũng khuyến khích nông dân phát triển sản xuất theo hướng thực phẩm an toàn, sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Hà Trung còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cho 266 hội viên nông dân vay 26 tỷ đồng; đồng thời thực hiện hợp đồng ủy thác với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 213 hộ vay 31,7 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn nhận hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua bình xét, đến nay toàn xã có 518 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội. Hội phối hợp với chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ hộ gia đình nông dân nghèo phát triển kinh tế; nhận đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi, ban chấp hành hội đã thăm hỏi gia đình khó khăn đột xuất, các chi hội trích nguồn kinh phí hỗ trợ, thăm hỏi gia đình hội viên bị ốm đau, khó khăn...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến cùng với sự đồng hành của các cấp, các ngành sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để xã Hà Trung phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Trung Hiếu