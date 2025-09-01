Trại giam Thanh Lâm công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Sáng 1/9, Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đợt 2 năm 2025 cho 271 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm.

Lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá.

Dự buổi lễ, có đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương nơi Trại giam Thanh Lâm đóng quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám thị Trại giam Thanh Lâm đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 271 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm và trao quyết định cho các phạm nhân được đặc xá đợt này.

Đợt đặc xá này có quy mô, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Những phạm nhân được đặc xá là những người thực sự ăn năn hối cải, nhận thức rõ tội lỗi của mình, tự giác trong lao động, tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội và mang ý nghĩa, tính nhân văn cao cả của chế độ XHCN.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ, tổ chức xét duyệt đặc xá được các đơn vị chức năng phối hợp, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá năm 2025 của Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám thị Trại giam Thanh Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của mà cán bộ, chiến sĩ trại giam Thanh Lâm đã đạt được trong công tác tổ chức thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và phát động phong trào thi đua nhân dịp đặc xá năm 2025.

Các đồng chí cũng mong rằng, qua công tác đặc xá, các phạm nhân, thân nhân các gia đình thấy được tính chất khoan hồng, nhân đạo, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, sau khi về với gia đình, địa phương, người được đặc xá phải tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Sau lễ công bố Quyết định đặc xá, Trại giam Thanh Lâm đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để phạm nhân được đặc xá trở về địa phương.

