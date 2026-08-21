Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với từng chủ đầu tư, địa phương và người đứng đầu

Đến ngày 18/8/2026, các đơn vị thuộc phạm vi theo dõi của Tổ công tác số 1 mới giải ngân hơn 1.520 tỷ đồng, đạt 25,17% kế hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương làm rõ tiến độ, khả năng giải ngân của từng dự án trong những tháng còn lại của năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Sáng 21/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tổ công tác số 1 hiện đang theo dõi, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công tại 48 đơn vị, gồm 3 chủ đầu tư cấp tỉnh là Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng 45 xã, phường.

Tổng kế hoạch vốn thuộc phạm vi theo dõi của tổ công tác năm 2026 là hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 chiếm gần 56%.

Đến ngày 18/8, các đơn vị đã giải ngân hơn 1.520 tỷ đồng, đạt 25,17% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân 36,8% của toàn tỉnh. Khối lượng vốn phải giải ngân trong thời gian còn lại của năm hơn 4.520 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong hơn 2.562 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, phần vốn không giải ngân hết trước ngày 31/12/2026 sẽ bị hủy dự toán. Một số dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp như: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà đạt 2,4%; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, phần vốn nước ngoài vay Ngân hàng Thế giới đạt 7,16%; Dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa đạt 22,64%. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân bình quân của 45 xã, phường mới đạt hơn 17%; trong đó, 17 địa phương chưa giải ngân. Nguồn vốn đầu tư phụ thuộc lớn vào thu tiền sử dụng đất, song đến ngày 18/8, số thu mới đạt gần 350 tỷ đồng, bằng 28,1% kế hoạch.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Lê Tuấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh) Mai Ngọc Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Đình Sĩ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Lãnh đạo UBND xã Trường Lâm phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoàng Đông

Tại hội nghị, các địa phương, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ và những khó khăn của từng dự án. Vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, gồm xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, một số dự án đang chịu ảnh hưởng bởi thiếu vật liệu xây dựng và giá tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị, địa phương cũng đã cam kết hoàn thành phần việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh khối lượng vốn đầu tư công phải giải ngân trong những tháng cuối năm còn rất lớn, trong khi nhiều dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và tiến độ thi công.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm; chuyển từ báo cáo tỷ lệ chung sang làm rõ tiến độ, khó khăn và khả năng hoàn thành của từng dự án, từng nguồn vốn.

Các vướng mắc phải được xử lý cụ thể, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, xác định khối lượng công việc, khả năng giải ngân và mốc hoàn thành theo từng tháng.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu tăng ca, tăng mũi thi công; đồng thời đề xuất điều chuyển vốn khỏi dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt.

Lãnh đạo các địa phương dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoàng Đông

Đối với 45 xã, phường, nhiệm vụ trước mắt là tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tạo đồng thuận trong Nhân dân; chủ động xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng được giao.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để ảnh hưởng kéo dài tiến độ dự án.

Cùng với đó, các địa phương đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất để tạo nguồn; đồng thời rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí ngân sách xã, phường cho các dự án đầu tư công, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Tổ công tác số 1 theo dõi, kiểm soát tiến độ đến từng dự án; các đơn vị phải bám sát lộ trình giải ngân của tỉnh, trách nhiệm phải gắn với từng chủ đầu tư, địa phương và người đứng đầu; quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà tỉnh giao.

Khánh Hòa