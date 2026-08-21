EVN đưa Tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động trên toàn quốc

Từ ngày 15/8/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức đưa số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 vào hoạt động trên toàn quốc, tạo thêm một kênh kết nối thống nhất, thuận tiện giữa ngành Điện và khách hàng sử dụng điện. Đây là bước tiếp theo trong quá trình đổi mới phương thức chăm sóc khách hàng, hướng tới mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”.

EVN lấy khách hàng làm trung tâm và coi sự thuận tiện, minh bạch, kịp thời trong giải quyết yêu cầu là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng phục vụ.

Trước đó, từ ngày 15/6/2026, EVN và các Tổng công ty Điện lực đã đưa ứng dụng “EVN CSKH” vào vận hành trên điện thoại thông minh, dành cho tất cả khách hàng sử dụng điện của EVN. Sau 2 tháng triển khai, ứng dụng đã đạt hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng đối với các phương thức tiếp nhận, giải quyết dịch vụ điện theo hướng số hóa, nhanh chóng và thuận tiện.

Việc đưa Tổng đài 1558 vào hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc khách hàng dùng chung của EVN. Theo đó, số 1558 được sử dụng đối với tất cả khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc. Bên cạnh đầu số mới, khách hàng vẫn có thể tiếp tục liên hệ các tổng đài chăm sóc khách hàng hiện hữu của các Tổng công ty Điện lực.

Tại địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558, đồng thời vẫn được duy trì kênh liên hệ qua Tổng đài chăm sóc khách hàng EVNNPC 19006769. Việc duy trì song song các kênh liên hệ trong giai đoạn này nhằm bảo đảm tính liên tục, không gây xáo trộn trong quá trình khách hàng tiếp cận các dịch vụ điện.

Cùng với Tổng đài 1558, ứng dụng EVN CSKH cũng tiếp tục được cập nhật. Từ ngày 15/8/2026, ứng dụng được bổ sung các chức năng mới trong giai đoạn 2, liên quan đến yêu cầu về dịch vụ điện và điện mặt trời mái nhà. Đây là một trong những bước đi nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực, đưa nhiều dịch vụ đến gần khách hàng hơn thông qua nền tảng số.

Đẩy mạnh truyền thông, bảo đảm khách hàng dễ tiếp cận

Để việc triển khai Tổng đài 1558 được thống nhất, Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị thành viên tăng cường truyền thông trên nhiều nền tảng. Các đơn vị chủ động xây dựng và đăng tải tin, bài, ảnh, infographic, video và các sản phẩm truyền thông phù hợp trên website, fanpage và các kênh truyền thông do đơn vị quản lý; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương để thông tin rộng rãi đến khách hàng.

Cùng với truyền thông trên môi trường số, nhận diện Tổng đài 1558 và ứng dụng EVN CSKH sẽ được tăng cường tại các điểm giao dịch khách hàng thông qua màn hình LCD, poster, standee và những hình thức phù hợp. Thông tin về các kênh chăm sóc khách hàng cũng được lồng ghép trong quá trình tiếp xúc, giao dịch và chăm sóc khách hàng, qua đó giúp người dân dễ dàng ghi nhớ và lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp.

EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ sản phẩm truyền thông về ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài 1558 đã, đang được đăng tải, sử dụng trên các kênh thông tin, tại điểm giao dịch và các vị trí truyền thông khác. Những nội dung chưa phù hợp phải được kịp thời hiệu chỉnh, thay thế hoặc gỡ bỏ, bảo đảm thông tin cung cấp đến khách hàng chính xác, đồng bộ.

Đáng chú ý, các mã QR phục vụ tải ứng dụng EVN CSKH phải được kiểm tra, bảo đảm khả năng quét và truy cập đúng nội dung trước khi đưa vào sử dụng. Yêu cầu này nhằm hạn chế tình trạng thông tin sai lệch hoặc liên kết không chính xác, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi tiếp cận dịch vụ số của ngành Điện.

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo chất lượng dịch vụ

Việc hình thành các kênh chăm sóc khách hàng dùng chung, từ ứng dụng EVN CSKH đến Tổng đài 1558, không đơn thuần là thay đổi về phương thức tiếp nhận thông tin. Đây còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy cung cấp dịch vụ điện, lấy khách hàng làm trung tâm và coi sự thuận tiện, minh bạch, kịp thời trong giải quyết yêu cầu là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng phục vụ.

EVN và các Tổng công ty Điện lực xác định tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ điện, đồng thời thường xuyên theo dõi phản hồi của khách hàng và thông tin trên báo chí, mạng xã hội liên quan đến hoạt động của Tổng đài 1558. Những vướng mắc, bất cập hoặc phản ánh phát sinh trong quá trình vận hành sẽ được tổng hợp, báo cáo để phối hợp xử lý kịp thời.

Từ một đầu số chăm sóc khách hàng thống nhất trên phạm vi toàn quốc đến nền tảng ứng dụng số với hơn 1 triệu lượt cài đặt chỉ sau 2 tháng, EVN đang từng bước xây dựng phương thức phục vụ phù hợp với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là rút ngắn khoảng cách giữa ngành Điện với khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và giải quyết nhanh hơn các nhu cầu chính đáng của người sử dụng điện.

Đây cũng là cơ sở để ngành Điện tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của khách hàng và xây dựng hình ảnh một ngành Điện hiện đại, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong quá trình phát triển.

Nguyễn Lương