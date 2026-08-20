Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết

Chiều 19/8, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động, các phong trào thi đua và sự phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở kết quả đạt được, Công đoàn xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống và điều kiện làm việc của người lao động; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp và chăm lo người lao động đạt hơn 600 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ thông qua thăm hỏi, tặng quà đoàn viên khó khăn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách; tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được quan tâm, trong đó trao 1 nhà cho đoàn viên Công đoàn Điện lực Mường Lát, góp phần giúp người lao động có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Cùng với chăm lo vật chất, Công đoàn quan tâm đời sống tinh thần và điều kiện làm việc của đoàn viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa các đơn vị.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

Một số nội dung được Công đoàn chú trọng là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 100% đơn vị cơ sở hoàn thành tổ chức Hội nghị Người lao động; 123 ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phối hợp giải quyết và trả lời theo thẩm quyền. Qua đó, người lao động có thêm kênh trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, trong khi chuyên môn có điều kiện nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để xử lý phù hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi về phát huy vai trò Công đoàn trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các ý kiến chia sẻ những cách làm trong phát động thi đua, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đồng thời trao đổi kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động. Những trao đổi từ cơ sở góp phần bổ sung giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn gắn với yêu cầu thực tế tại đơn vị.

Thời gian còn lại của năm 2026, Công đoàn công ty tiếp tục phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị và người lao động. Đây cũng là thời điểm các phong trào thi đua cần được chuyển hóa thành những phần việc, sáng kiến và kết quả cụ thể, góp phần cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công đoàn các cấp và người lao động; đồng thời đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống, tạo động lực và phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Từ yêu cầu thực tiễn, Giám đốc Công ty đề nghị Công đoàn tiếp tục gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm như giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, hoàn thành sửa chữa lớn (SCL), đầu tư xây dựng (ĐTXD), nâng cao chất lượng dịch vụ; phát huy vai trò mạng lưới ATVSV, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho lực lượng trực tiếp sản xuất. Cùng với đó, Công đoàn cần đồng hành với người lao động trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao kỹ năng, để yêu cầu đổi mới trong sản xuất kinh doanh gắn với quá trình nâng cao năng lực của đội ngũ.

Ông Hoàng Hải nhấn mạnh, hiệu quả hoạt động công đoàn cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, từ chăm lo tốt hơn cho người lao động, giải quyết kịp thời các kiến nghị đến giữ vững an toàn và đóng góp thiết thực vào kết quả chung của đơn vị.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)