Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao

Đến ngày 18/8, các đơn vị thuộc phạm vi theo dõi của Tổ công tác số 4 đã giải ngân 599,47 tỷ đồng, bằng 35,8% kế hoạch; còn hơn 1.074 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Sáng 21/8, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các địa phương, đơn vị thuộc phạm vi theo dõi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 43 xã, phường trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026 tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giao cho các đơn vị thuộc Tổ công tác số 4 là 1.674,23 tỷ đồng, bố trí cho 64 dự án.

Trong đó, 2 đơn vị cấp tỉnh được giao 1.598,17 tỷ đồng, chiếm 95,5% tổng nguồn vốn; 11 dự án do 8 xã, phường làm chủ đầu tư được giao 76,05 tỷ đồng, chiếm 4,5%.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Tính đến ngày 18/8/2026, tổng giá trị giải ngân của các đơn vị thuộc Tổ công tác số 4 đạt 599,47 tỷ đồng, bằng 35,8% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, nguồn vốn năm 2026 giải ngân đạt 524,28 tỷ đồng, bằng 39,3% kế hoạch; nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 giải ngân đạt 75,18 tỷ đồng, bằng 22%.

Hiện còn hơn 1.074 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Điểm cầu trực tuyến các xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Nhiều dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình giao thông và hạ tầng đô thị. Việc xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng ở một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng như đất, cát, đá cùng với biến động giá cả thị trường tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Một số dự án mới được giao vốn cuối tháng 7/2026 đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa thể giải ngân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao.

Các đơn vị, địa phương phải báo cáo tiến độ thực hiện hằng tháng về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo; tập trung giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 và kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Các chủ đầu tư rà soát các dự án dừng thực hiện hoặc giải ngân chậm để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo phương châm “6 rõ và 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị.

Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

Đối với 10 xã, phường chưa thực hiện giải ngân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Riêng 6 dự án trường mầm non khởi công mới năm 2026, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong quý III/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tháo gỡ khó khăn trong cấp phép khai thác vật liệu xây dựng; Sở Xây dựng định kỳ công bố giá vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, dự toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi