Top 5 cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa, dải đất vùng ven biển miền Trung Việt Nam, nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai đa dạng và điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu top 5 cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại tỉnh Khánh Hòa, dựa trên năng suất, nhu cầu thị trường và khả năng thích ứng với điều kiện địa phương.

Tìm hiểu kỹ về điều kiện khí hậu và đất đai của từng vùng

Khánh Hòa có sự phân hóa địa hình rõ rệt:

- Vùng ven biển (Cam Ranh, Nha Trang, Ninh Hòa): Nhiệt độ cao, độ mặn cao, gió mạnh.

- Vùng trung du và miền núi (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh): Khí hậu mát mẻ, đất đỏ bazan và đất feralit.

- Đồng bằng (Diên Khánh, Cam Lâm): Đất phù sa, dễ canh tác.

Tùy theo địa phương mà bạn nên chọn giống cây trồng phù hợp. Ví dụ:

- Vùng đồi núi: thích hợp trồng sầu riêng, tiêu, bơ, mít.

- Ven biển: nên ưu tiên xoài, thanh long, nho chịu hạn.

- Vùng đất thấp: trồng bưởi da xanh, chanh, chuối, rau, cây bắp .

Lưu ý: Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và gió Lào khô nóng nên hãy chọn những loại cây chịu hạn, có thể thích nghi với mùa khô kéo dài.

Top 5 cây trồng có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Khánh Hòa

Cây xoài cát Hòa Lộc

Xoài cát Hòa Lộc là giống xoài nổi tiếng có nguồn gốc từ miền Tây, nhưng khi trồng ở Khánh Hòa - đặc biệt là vùng Cam Lâm và Ninh Hòa - sinh trưởng rất tốt nhờ khí hậu ấm áp, nhiều nắng và ít sâu bệnh.

Xoài Hòa Lộc trồng tại Khánh Hòa cho quả to, vỏ mỏng, thịt quả vàng ươm, vị ngọt thanh, rất được ưa chuộng trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Giá bán trung bình từ 25.000 - 45.000 đồng/kg, có thể tăng gấp đôi vào dịp lễ tết. Nhiều hộ dân đã áp dụng kỹ thuật xử lý xoài trái vụ, giúp tăng thu nhập đáng kể.

Cây bưởi da xanh

Những năm gần đây, bưởi da xanh đã trở thành một trong những loại cây ăn quả “thời thượng” ở nhiều vùng miền, và Khánh Hòa cũng không ngoại lệ. Các địa phương Khánh Sơn, Diên Khánh, Cam Lâm có nhiều mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định từ 200-300 triệu đồng/ha/năm.

Bưởi da xanh có ưu điểm là dễ bảo quản, vỏ mỏng, múi mọng nước, ít hạt, giá trị thương phẩm cao. Cây có thể cho trái sau 2,5-3 năm trồng và duy trì năng suất ổn định trong nhiều năm.

Cây sầu riêng

Sầu riêng là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế rất cao, đặc biệt là các giống sầu riêng không hạt như Ri6 và Dona. Tại huyện Khánh Sơn, hàng ngàn hecta sầu riêng đang cho thu hoạch ổn định, trở thành nguồn thu nhập chính của người dân vùng cao.

Với giá bán dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, vào mùa chính, 1 ha sầu riêng có thể mang lại doanh thu từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, sầu riêng Khánh Sơn được đánh giá cao bởi hương thơm béo ngậy, thịt quả vàng ươm đặc trưng và đang có kế hoạch xây dựng thương hiệu OCOP và chỉ dẫn địa lý.

Nho Ninh Thuận

Mặc dù nho là cây trồng chủ lực của Ninh Thuận, nhưng hiện nay, một số xã ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa như Cam Lâm, Cam Ranh đang bắt đầu trồng giống nho NH01-152, nho đỏ không hạt hay nho làm rượu vang và cho kết quả khả quan.

Nho được thu hoạch sau 1 năm trồng, 3-4 vụ/năm, giá trị cao (từ 50.000 - 100.000 đồng/kg), có tiềm năng phát triển du lịch vườn. Tuy nhiên, cây nho đòi hỏi đầu tư hệ thống giàn, hệ thống tưới nhỏ giọt và kỹ thuật chăm sóc tiên tiến.

Hồ tiêu

Hồ tiêu từng là cây trồng chủ lực ở nhiều tỉnh Tây Nguyên, và tại Khánh Hòa, một số vùng như Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn cũng có điều kiện đất đai thích hợp để trồng hồ tiêu với năng suất khá ổn định.

Mặc dù giá tiêu biến động, nhiều nông dân vẫn duy trì năng suất và đạt chứng nhận VietGAP nhờ áp dụng canh tác hữu cơ, giảm thuốc trừ sâu và sử dụng phân bón sinh học. Tiêu hữu cơ hiện có giá trị xuất khẩu cao hơn và bền vững hơn so với phương pháp cũ. Ngoài ra bạn có thể trồng thêm: Cây mía , ngô,...

Những lưu ý khi trồng cây tại Khánh Hòa

Để đạt hiệu quả kinh tế cao, người nông dân cần lưu ý:

- Chọn hạt giống chất lượng: Mua hạt giống từ các trung tâm uy tín như Welofarm hoặc Trung tâm giống cây trồng công nghệ cao Việt Nam.

- Kỹ thuật chăm sóc: Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, bón phân hợp lý và phòng trừ sâu bệnh.

- Thị trường tiêu thụ: Kết nối với các hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo đầu ra.

- Thích ứng với khí hậu: Khánh Hòa có mùa khô kéo dài nên cần đầu tư hệ thống tưới tiêu hiệu quả.

Việc lựa chọn top 5 cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại tỉnh Khánh Hòa như xoài Cát Hòa Lộc, sầu riêng Ri6, táo xanh, dừa lùn và chanh dây không chỉ giúp nông dân tối ưu hóa thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững. Đừng quên, tìm hiểu thiết bị nông nghiệp thông minh hiện nay tại Nhà Bè Agri nhé.

