EU chính thức thông qua quy định loại bỏ dần khí đốt của Nga

Ngày 26/1, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối đã chính thức thông qua một quy định nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, bao gồm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Hội đồng EU cho biết quy định này là một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu REPowerEU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào năng lượng của Nga.

Theo thông báo, 27 quốc gia thành viên EU đã chính thức phê chuẩn quy định về việc chấm dứt dần nhập khẩu khí đốt của Nga vào EU. Các quy định mới cũng bao gồm các biện pháp tăng cường giám sát hiệu quả và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 6 tuần kể từ khi quy định có hiệu lực. Các hợp đồng hiện có sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận từng bước này sẽ hạn chế tác động đến giá cả và thị trường.

Lệnh cấm hoàn toàn sẽ có hiệu lực đối với nhập khẩu khí LNG từ đầu năm 2027 và đối với nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ mùa Thu năm 2027.

Các vi phạm quy định mới có thể dẫn đến mức phạt ít nhất 2,5 triệu euro (2,96 triệu USD) đối với cá nhân và ít nhất 40 triệu euro đối với công ty, tương đương ít nhất 3,5% tổng doanh thu hằng năm trên toàn thế giới của công ty hoặc 300% doanh thu giao dịch ước tính.

Trước ngày 1/3/2026, các nước EU phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt và xác định những thách thức tiềm tàng trong việc thay thế khí đốt của Nga.

Để đạt được mục tiêu đó, các công ty sẽ phải thông báo cho các cơ quan chức năng và Ủy ban châu Âu (EC) về bất kỳ hợp đồng khí đốt nào còn lại với Nga. Các nước EU vẫn nhập khẩu dầu mỏ của Nga cũng sẽ phải đệ trình kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung.

Trong trường hợp tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nếu an ninh nguồn cung bị đe dọa nghiêm trọng ở một hoặc nhiều quốc gia EU, Ủy ban châu Âu có thể tạm đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu trong tối đa 4 tuần.

Quy định này sẽ có hiệu lực một ngày sau khi công bố trên Công báo của EU, và sẽ được áp dụng trực tiếp tại tất cả các quốc gia thành viên EU.

Ủy ban châu Âu cũng dự định đề xuất luật nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào cuối năm 2027./.

Theo TTXVN