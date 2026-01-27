Israel tìm thấy thi thể con tin cuối cùng, tiến trình mở cửa khẩu Rafah được thúc đẩy

Quân đội Israel vừa cho biết, đã xác định và thu hồi hài cốt của con tin cuối cùng được cho là còn bị giữ tại Dải Gaza, một diễn biến được xem là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn đầu của kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực.

Israel thu hồi hài cốt của con tin cuối cùng được cho là còn bị giữ tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo chính thức ngày 26/1, hài cốt được xác định là của sĩ quan cảnh sát Ran Gvili, người thiệt mạng trong các vụ giao tranh ngày 7/10/2023 và thi thể bị đưa về Gaza hơn 840 ngày qua. Quân đội Israel cho biết gia đình đã được thông báo và công tác an táng sẽ được tiến hành.

Diễn biến này có thể mở đường cho việc mở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của vùng lãnh thổ này. Một ủy ban kỹ thuật Palestine do Mỹ hậu thuẫn, dự kiến tham gia quản lý Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, cho biết cửa khẩu có thể hoạt động trở lại ngay trong tuần này. Phía Israel chưa công bố thời điểm cụ thể.

Tại Israel, việc hồi hương hài cốt ông Gvili được xem là khoảnh khắc mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay: "Đây là một thành tựu phi thường đối với Nhà nước Israel. Chúng tôi đã hứa, và cá nhân tôi cũng đã hứa sẽ đưa tất cả mọi người trở về. Và chúng tôi đã đưa tất cả họ trở về, đến người bị bắt giữ cuối cùng".

Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập có thể được mở cửa trở lại. Ảnh: AP.

Ông Gvili là một trong 251 người bị bắt giữ trong biến cố tháng 10/2023. Theo các thỏa thuận đạt được trước đó, việc trao trả toàn bộ con tin còn sống và đã thiệt mạng là một phần cam kết của giai đoạn đầu, song lộ trình tiếp theo vẫn tồn tại nhiều khác biệt quan điểm.

Phong trào Hamas cho biết, thông tin do họ cung cấp đã hỗ trợ việc xác định vị trí thi thể, đồng thời tuyên bố tiếp tục tuân thủ các nội dung của thỏa thuận, bao gồm hỗ trợ cơ chế quản lý dân sự mới tại Gaza.

Cùng ngày, Israel cho biết nước này cũng đã phóng thích 9 người Palestine bị giam giữ tại Dải Gaza. Nhóm này sau đó được chuyển tới Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah, miền trung Gaza, chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo đã tìm thấy hài cốt của con tin Israel cuối cùng từng bị giữ tại đây.

Động thái này được xem là một phần trong quá trình triển khai thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được vào tháng 10/2025. Thỏa thuận bao gồm các bước trao trả, xử lý nhân đạo và những biện pháp nhằm ổn định tình hình tại Gaza trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các bên trung gian khu vực tiếp tục theo dõi sát tiến trình này, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kỳ vọng việc mở lại cửa khẩu Rafah sẽ góp phần cải thiện tình hình nhân đạo và ổn định an ninh tại Gaza.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.