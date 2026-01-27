Khoảng 1.500 kiều bào từ khắp thế giới về dự chương trình Xuân Quê hương 2026

Chương trình “Xuân Quê hương 2026” có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” sẽ diễn ra từ ngày 6-9/2, với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương” năm 2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, gồm nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sự kiện “Xuân Quê hương 2026” gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới kiều bào toàn thế giới về một Việt Nam hòa bình, ổn định, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối tinh thần “Xuân Quê hương 2025” với chủ đề “Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới,” chủ đề “Xuân Quê hương 2026” thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Khát vọng” phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; “Hòa bình” là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, được lan tỏa từ Thủ đô Hà Nội – “Thành phố vì hòa bình”; “Thịnh vượng” thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, nơi mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo về chương trình "Xuân Quê hương 2026." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Xuân Quê hương 2026” là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối với tỉnh Ninh Bình sau khi hoàn tất việc sáp nhập, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho Đoàn 100 kiều bào tiêu biểu, gồm: Thăm và kết nối địa phương tại Ninh Bình; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh Đoàn kiều bào tiêu biểu; lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt và chiêu đãi Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Quê hương 2026” ; và lãnh đạo Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) tiếp đoàn./.

Theo TTXVN