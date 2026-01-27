Tàu sân bay Mỹ áp sát Trung Đông, UAE tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Các quan chức Mỹ mới đây cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã tiến vào khu vực Trung Đông, trong bối cảnh quan hệ Washington -Tehran có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Tàu sân bay Mỹ áp sát Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Lực lượng vừa được điều động gồm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Cụm tàu hiện thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết: "Chúng tôi có một hạm đội lớn sát bờ biển Iran. Lớn hơn cả Venezuela. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn đàm phán", tuy nhiên ông đã không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Ông Trump cũng không giải thích ông sẽ sử dụng phương án nào đối với Iran. Theo ông, tình hình ở Iran “đang biến động”.

Động thái trên của Mỹ được đánh giá là mở rộng các phương án của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc bảo vệ lực lượng Mỹ tại khu vực, đồng thời duy trì khả năng phản ứng nếu tình hình diễn biến phức tạp.

Song song với lực lượng hải quân, Lầu Năm Góc cũng điều thêm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tới khu vực. Quân đội Mỹ cuối tuần qua thông báo kế hoạch tập trận nhằm thể hiện khả năng triển khai và duy trì sức mạnh không quân trong môi trường tác chiến phân tán.

Lầu Năm Góc điều thêm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tới khu vực. Ảnh: AFP.

Ở chiều ngược lại, một quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran sẽ coi bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào nước này là hành động xung đột quy mô lớn.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 26/1 khẳng định không cho phép không phận, lãnh thổ hay vùng biển của mình bị sử dụng cho các hành động quân sự thù địch nhằm vào Iran.

UAE là nơi đặt căn cứ không quân Al Dhafra - một trung tâm quan trọng của Không quân Mỹ tại khu vực, hỗ trợ nhiều hoạt động an ninh và giám sát. Các diễn biến hiện nay cho thấy cục diện an ninh Trung Đông tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Cùng ngày, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng đồng nghĩa với việc tấn công vào Hezbollah. Ông cảnh báo cuộc chiến nhắm vào Iran sẽ châm ngòi căng thẳng tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định hành động ra sao do cục diện cuộc chiến quyết định và sẽ quyết định theo các lợi ích liên quan.

Liên quan đến âm mưu ám sát Đại giáo chủ Iran Khamenei, theo thủ lĩnh Hezbollah, việc sát hại ông Khamenei sẽ là một vụ ám sát sự ổn định của khu vực và thế giới, đồng thời nói rằng Hezbollah coi mối đe dọa đó “cũng nhằm vào chúng tôi".

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.