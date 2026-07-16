Tổng thống Zelensky chọn lãnh đạo Naftogaz làm Thủ tướng, sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đề cử Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng quốc gia Naftogaz, ông Sergii Koretskyi giữ chức Thủ tướng mới của Ukraine. Cùng với đó, nhiều nghị sĩ cho biết ông Zelensky cũng sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov trong đợt cải tổ nội các mới, diễn ra giữa bối cảnh cuộc xung đột với Nga ở thời điểm bước ngoặt.

Ông Sergii Koretskyi sẽ trở thành người đứng đầu Nội các Ukraine sau khi được Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Ảnh: Telegram của Tổng thống Volodymyr Zelensky và Facebook của ông Sergii Koretskyi.

Động thái cải tổ lần này đã gây bất ngờ đối với giới chính trị Ukraine. Một số nghị sĩ và nhà phân tích bày tỏ lo ngại việc thay Bộ trưởng Quốc phòng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tác chiến của Kiev, trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gia tăng sức ép lên các mục tiêu năng lượng của Nga và tìm cách kiềm chế đà tiến công của lực lượng Moskva trên tiền tuyến.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky đã quyết định thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko sau khoảng một năm bà đảm nhiệm cương vị này. Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của bà ngày 14/7 và dự kiến sẽ bỏ phiếu phê chuẩn chính phủ mới vào ngày 16/7.

Đến nay, Tổng thống Zelensky chưa đưa ra lý do cụ thể cho cuộc cải tổ, ngoài việc cho rằng cần làm mới bộ máy lãnh đạo để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu với báo giới tại Kiev, ông Zelensky cho biết ưu tiên trước mắt của Ukraine là chuẩn bị cho mùa đông, thời điểm Nga thường gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng. Theo ông, sau quá trình tham vấn, ông Sergii Koretskyi là ứng viên phù hợp nhất để đảm nhiệm cương vị Thủ tướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 1/7/2026. Ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 15/7 Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov xác nhận rời cương vị sau sáu tháng đảm nhiệm chức vụ. Trong thông điệp chia tay, ông khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng Ukraine thông qua đổi mới công nghệ, tốc độ triển khai và cải cách tổ chức, song không tiết lộ vai trò tiếp theo trong chính quyền.

Các nguồn tin trong đảng cầm quyền cho biết ông nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong ê-kíp của Tổng thống Zelensky.

Thanh Hằng

Nguồn: Reutes.