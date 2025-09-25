Tổng thống Ukraine: Vũ khí sẽ quyết định ai sống sót

Trong một phát biểu đáng chú ý đưa ra tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chất vấn hiệu quả hoạt động của LLHQ, đồng thời khẳng định vũ khí quyết định sự sống còn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/9 . Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở đầu bài phát biểu của mình bằng lời khẳng định rằng các quốc gia thành viên LHQ cũng mong muốn an toàn và hòa bình “nhiều như chúng tôi vậy.” Ông đã chỉ trích LHQ là “không hiệu quả” đối với các quốc gia đang trải qua chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraina khẳng định “chỉ có chúng ta mới có thể tự đảm bảo an ninh cho chính mình”, đồng thời cảnh báo về “cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất” của nhân loại do trí tuệ nhân tạo và chiến tranh bằng máy bay không người lái.

Ông nói: “Không có bảo đảm an ninh nếu thiếu bạn bè và vũ khí.” Ông nhấn mạnh: “Nếu một quốc gia muốn hòa bình, họ vẫn phải chú trọng đến vũ khí, bởi vì vũ khí quyết định ai sẽ sống sót.”

Trong phát biểu của mình, ông Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng về sự yếu kém của các quy định và hợp tác quốc tế trong việc đối phó với các mối đe dọa mới trong cuộc chạy đua vũ trang hiện nay. Ông nói: “Công nghệ chiến tranh giờ đây không còn quan tâm đến địa lý nữa, nó đang tái định hình thế giới”, đồng thời cảnh báo thế giới đang hành động quá chậm để tự bảo vệ mình. Ông nói thêm: “Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi máy bay không người lái chiến đấu với máy bay không người lái, tấn công vào hạ tầng trọng yếu và tự động nhắm vào con người” đồng thời nhấn mạnh: “Hoàn toàn tự động, không có con người tham gia ngoại trừ một số ít người kiểm soát các hệ thống AI. Chúng ta đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người, bởi giờ đây nó bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.”

Cũng trong bài phát biểu, ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động ngay bây giờ và giúp Ukraine chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Thúy Hà (theo Euronews)