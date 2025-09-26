Tổng thống Trump tuyên bố không cho phép Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Bờ Tây, đồng thời cam kết ngăn chặn mọi bước đi mà các nhà lãnh đạo Ả-rập trong khu vực kịch liệt phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, trong đó có các đồng minh thân cận của Mỹ, đã công nhận Nhà nước Palestine, làm gia tăng sức ép quốc tế phản đối việc Israel mở rộng kiểm soát Bờ Tây.

Đây được coi là động thái hiếm hoi ông Trump thể hiện sự cứng rắn với Tel Aviv, dù trước đó ông vẫn khẳng định lập trường ủng hộ mạnh mẽ Israel.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong lúc ký các sắc lệnh hành pháp không liên quan đến chính sách đối ngoại, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra. Đã đến lúc phải dừng lại.” Ông cho biết đã thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề này.

Đề xuất sáp nhập Bờ Tây xuất hiện trong bối cảnh một loạt quốc gia, trong đó có các đồng minh thân cận của Mỹ như Anh và Canada, vừa công nhận Nhà nước Palestine. Ồng Trump nhấn mạnh ông vẫn ủng hộ Israel nhưng sẽ kiên quyết chặn kế hoạch sáp nhập, đồng thời kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng.

Động thái này được xem là hiếm hoi khi ông Trump thể hiện sự phản đối trước các quan chức cấp cao Israel, trong khi vẫn tìm cách thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tuyên bố người Palestine sẵn sàng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý và an ninh tại Dải Gaza sau khi cuộc chiến Israel - Hamas kết thúc, nhưng nhấn mạnh Hamas sẽ không có vai trò nào trong việc điều hành vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua video tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9. Ảnh: NYT.

Phát biểu qua video trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Abbas nói Gaza đang phải hứng chịu “cuộc chiến đói nghèo và sự cưỡng bức di dời”.

Ông cho biết: “Chúng tôi luôn khẳng định và sẽ tiếp tục khẳng định rằng Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine. Chúng tôi sẵn sàng gánh vác toàn bộ trách nhiệm quản trị và an ninh tại đây. Hamas cũng như các phe phái khác phải bàn giao vũ khí cho chính quyền Quốc gia Palestine, trong tiến trình xây dựng các thể chế của một nhà nước thống nhất.”

Thanh Hằng (Theo Euronews, Reuters)