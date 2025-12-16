Bangkok làm rõ thông tin kiểm soát Vịnh Thái Lan, nêu điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Quân đội và Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đồng loạt lên tiếng làm rõ thông tin cho rằng Bangkok đang phong tỏa Vịnh Thái Lan, đồng thời công bố ba điều kiện để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước vẫn tiếp diễn.

Bangkok làm rõ thông tin kiểm soát Vịnh Thái Lan. Ảnh: Nation Thailand.

Theo Đài Thai PBS ngày 15/12, Đại úy hải quân Thái Lan Nara Khunthothom khẳng định các biện pháp kiểm soát trên Vịnh Thái Lan chỉ áp dụng đối với tàu treo cờ Thái Lan, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển nhiên liệu và vật tư chiến lược sang Campuchia.

Ông Nara nhấn mạnh việc công bố “vùng rủi ro cao” không đồng nghĩa với phong tỏa hay đóng cửa Vịnh Thái Lan, đồng thời kêu gọi truyền thông tránh sử dụng thuật ngữ gây hiểu lầm.

Đại úy Nara cho biết các biện pháp hiện nay không ảnh hưởng đến tàu thuyền của quốc gia thứ ba, bởi phong tỏa hàng hải chỉ được áp dụng trong trường hợp xung đột toàn diện. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, cũng lưu ý nếu xuất hiện bằng chứng cho thấy vật tư quân sự được vận chuyển qua các nước thứ ba, vấn đề sẽ được xử lý thông qua cơ chế phối hợp liên bộ.

Liên quan đến việc tạm ngừng vận chuyển nhiên liệu qua cửa khẩu Chong Mek giáp Lào, chính phủ Thái Lan đã gửi lời xin lỗi tới Vientiane, đồng thời khẳng định đang nhanh chóng triển khai các biện pháp phù hợp hơn nhằm giảm thiểu tác động tới người dân Lào.

Thái Lan công bố ba điều kiện ngừng bắn với Campuchia. Ảnh: Nation Thailand.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố ba điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia. Người phát ngôn Nikorndej Balankura cho biết Bangkok yêu cầu Campuchia là bên tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải được thực thi trên thực địa và duy trì ổn định; đồng thời Phnom Penh phải hợp tác nghiêm túc và thiện chí trong công tác rà phá bom mìn tại khu vực biên giới.

Theo ông Nikorndej, lập trường này xuất phát từ việc Campuchia từng phát tín hiệu hòa dịu nhưng các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn, trong đó có vụ việc ngày 14/12 khiến một dân thường Thái Lan thiệt mạng. Bangkok cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội nước này gây hư hại di chỉ khảo cổ, đồng thời khẳng định có bằng chứng cho thấy một số khu vực đền dọc biên giới bị phía Campuchia sử dụng cho mục đích quân sự.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục các hoạt động pháo kích và không kích bằng tiêm kích F-16 vào lãnh thổ Campuchia, cho rằng đây là hành vi sử dụng vũ lực không cân xứng. Phnom Penh tuyên bố các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường và làm hư hại nhiều công trình dân sự cũng như các di sản được UNESCO công nhận, trong đó có đền Preah Vihear.

Campuchia kêu gọi Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự, tôn trọng luật pháp quốc tế và quay trở lại giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10.

Cả Bangkok và Phnom Penh hiện chưa bình luận về các thông tin mới nhất do phía bên kia công bố, trong khi tình hình an ninh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia vẫn tiếp tục căng thẳng.

Thu Uyên

Nguồn: Nation Thailand, CNA, Khmer Times