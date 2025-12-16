Mỹ gia tăng không kích tàu nghi buôn ma túy: Từ chiến dịch an ninh đến tính toán địa chiến lược với Venezuela

Quân đội Mỹ vừa thông báo tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba tàu nước ngoài bị nghi tham gia buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cách tiếp cận cứng rắn, mang tính quân sự hóa đối với vấn nạn ma túy xuyên quốc gia, đặc biệt là các tuyến vận chuyển liên quan đến khu vực Mỹ Latinh.

Hình ảnh được trích từ video do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ công bố hôm 15/12. Nguồn: Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), các cuộc tấn công diễn ra trong vùng biển quốc tế, khiến tám người thiệt mạng. Giới chức Mỹ cho biết thông tin tình báo xác nhận các tàu này di chuyển dọc theo những tuyến đường buôn lậu ma túy quen thuộc và “có liên quan trực tiếp đến hoạt động vận chuyển ma túy”. Video do quân đội Mỹ công bố cho thấy các tàu bị phá hủy bởi các vụ nổ lớn trên biển.

Đây không phải là các vụ việc riêng lẻ. Theo thống kê của truyền thông Mỹ, Washington đã tấn công hơn 20 tàu thuyền tại Thái Bình Dương và khu vực Caribe gần Venezuela trong thời gian qua, khiến ít nhất 90 người bị cáo buộc là các tay buôn ma túy thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các chiến dịch này phù hợp với luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, việc sử dụng lực lượng quân đội để trực tiếp tấn công các mục tiêu bị nghi buôn ma túy đang làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng các hành động này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, thậm chí bị coi là các vụ hành quyết ngoài khuôn khổ pháp luật. Tranh cãi càng gia tăng khi các cuộc không kích diễn ra ngay sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ký ngày 15/12, trong đó xếp fentanyl vào nhóm “vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Song song với chiến dịch quân sự trên biển, Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Venezuela, thậm chí cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu các đường dây ma túy tiếp tục đe dọa an ninh nước Mỹ. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu thực sự của Washington không chỉ dừng lại ở chống ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhận định trọng tâm trong cách tiếp cận của Washington là kiểm soát nguồn tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ, hơn là thúc đẩy dân chủ hay triệt phá tận gốc các mạng lưới buôn ma túy tại Venezuela.

Về phía Caracas, Tổng thống Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách giành quyền kiểm soát dầu mỏ Venezuela bằng sức ép quân sự.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời nắm giữ các mỏ đất hiếm có giá trị chiến lược. Theo giới phân tích, nếu dầu mỏ Venezuela được đưa trở lại thị trường toàn cầu, điều này không chỉ giúp hạ giá năng lượng mà còn tăng cường an ninh năng lượng cho Mỹ, đồng thời có thể làm suy yếu vai trò của Nga trên thị trường dầu mỏ trong bối cảnh xung đột Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, YTN