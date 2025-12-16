Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp coi fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp coi fentanyl - loại opioid tổng hợp gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do quá liều mỗi năm tại Mỹ là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp coi fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ảnh: Reuters.

Quyết định chưa từng có tiền lệ này đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong chiến lược chống ma túy của Washington, đồng thời mở rộng đáng kể quyền hạn của chính phủ Mỹ trong việc đối phó với các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Sắc lệnh do tổng thống Trump kí ban hành nêu rõ fentanyl, với độc tính cực cao, có bản chất gần với vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện thông thường. Theo tài liệu này, chỉ khoảng hai miligam fentanyl, tương đương 10 đến 15 hạt muối ăn đã đủ gây tử vong.

Nhà Trắng cho rằng hoạt động sản xuất và buôn lậu fentanyl của các mạng lưới tội phạm có tổ chức và các băng đảng ma túy đang tài trợ cho các vụ ám sát, khủng bố và nổi dậy vũ trang đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn. Sắc lệnh cảnh báo fentanyl có thể bị vũ khí hóa để gây thương vong tập trung trên diện rộng.

Sắc lệnh mới cũng cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ trực tiếp cho các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời trao cho cộng đồng tình báo Mỹ thẩm quyền sử dụng những công cụ vốn chỉ được áp dụng trong các chiến dịch chống phổ biến vũ khí hủy diệt.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi chính thức xếp fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng như bản chất của nó”. Ông cáo buộc các băng nhóm tội phạm đang tìm cách “đầu độc nước Mỹ”, đồng thời lập luận rằng không một loại bom nào gây ra mức độ tàn phá như fentanyl.

Mexico hiện được xem là nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ. Ảnh: Poison.med.

Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã liệt các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, qua đó mở đường cho các hành động quân sự nhằm vào các băng đảng này. Kể từ đầu tháng 9 năm nay, Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy trên vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Hiện Mexico được xem là nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ, trong khi nhiều tiền chất dùng để sản xuất loại ma túy này có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngọc Liên

Reuters.