Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa mệnh danh “sát thủ pháo binh tầm xa”

Ngày 16/12, Hàn Quốc thông báo đã chính thức triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật đối đất dẫn đường (KTSSM), được mệnh danh là “sát thủ pháo binh tầm xa”, có khả năng tấn công các trận địa pháo tầm xa của Triều Tiên được bố trí trong hang động. Hệ thống này được phát triển sau vụ Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 khiến 4 người thiệt mạng.

Ảnh minh hoa: The Korea Times

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, lễ triển khai được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Tên lửa Chiến lược Lục quân ở Wonju, cách Seoul khoảng 85 km về phía đông. DAPA kỳ vọng hệ thống mới sẽ nâng cao năng lực tác chiến và củng cố khả năng răn đe then chốt của Hàn Quốc.

Trước đó, tháng 6/2025, Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công việc tách tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa do nước này tự phát triển, nhằm bảo đảm an toàn và chức năng của máy bay. Đây là bước tiến quan trọng trong dự án, với mục tiêu xuất khẩu tên lửa cùng tiêm kích KF-21. DAPA cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm bằng máy bay FA-50 trước khi đánh giá trên nguyên mẫu KF-21 từ năm 2027.

Trong lĩnh vực vũ trụ, ngày 27/11, Hàn Quốc cũng phóng thành công tên lửa Nuri tự sản xuất từ Trung tâm Vũ trụ Naro. Vệ tinh chính CAS500-3 đã thiết lập liên lạc với trạm King Sejong ở Nam Cực, cho phép kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Tổng thống Lee Jae Myung gọi đây là dấu mốc mở ra “chương mới” cho chương trình vũ trụ quốc gia.

Tên lửa Nuri nặng 200 tấn, mang theo 13 vệ tinh, trong đó CAS500-3 do Korea Aerospace Industries chế tạo sẽ phục vụ nghiên cứu khoa học không gian, quan sát cực quang và khí quyển, cũng như các thí nghiệm công nghệ sinh học. Lần phóng thứ tư này đánh dấu việc Hanwha Aerospace lần đầu đảm nhiệm toàn bộ khâu lắp ráp, phù hợp với chiến lược chuyển giao năng lực vũ trụ sang khu vực tư nhân.

Hàn Quốc dự kiến tiến hành các vụ phóng tiếp theo vào năm 2026 và 2027, với mục tiêu dài hạn là gia nhập nhóm 5 cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới.

Minh Phương

Nguồn: The Korea Times, Yonhap News Agency