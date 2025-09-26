Tổng thống Trump ký sắc lệnh bán TikTok tại Mỹ với giá 14 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp, khẳng định kế hoạch bán mảng hoạt động của TikTok tại Mỹ - hiện thuộc sở hữu Trung Quốc cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia theo đạo luật năm 2024.

Logo ứng dụng TikTok. Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết công ty TikTok tại Mỹ sau tái cấu trúc sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD, mức thấp hơn đáng kể so với nhiều dự báo trước đó của giới phân tích về giá trị ứng dụng video ngắn này.

Ông Trump đã lùi thời hạn thực thi lệnh cấm TikTok tại Mỹ tới ngày 16/12, tạo thời gian để tách tài sản TikTok tại Mỹ khỏi nền tảng toàn cầu, thu xếp các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, đồng thời tìm kiếm sự chấp thuận từ phía Trung Quốc. Ông Trump cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý với thỏa thuận. Ông nói: “Tôi đã trao đổi với Chủ tịch Tập, chúng tôi có một cuộc trò chuyện tốt. Tôi nói rõ những gì chúng tôi đang làm và ông ấy nói: ‘Cứ tiến hành đi’.”

Tổng thống ký sắc lệnh bán TikTok tại Mỹ.

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là bảo vệ dữ liệu của người dùng Mỹ, đồng thời bảo đảm TikTok vẫn tiếp tục khả dụng. Về thuật toán - vấn đề nhiều người quan tâm, thỏa thuận sẽ trao quyền kiểm soát cho thực thể Mỹ và các nhà đầu tư Mỹ, để không bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi, trong khi TikTok cũng chưa bình luận về động thái mới của ông Trump.

TikTok hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ. Ông Trump từng thừa nhận nền tảng này đã góp phần giúp ông tái đắc cử năm ngoái, đồng thời sở hữu 15 triệu người theo dõi trên tài khoản cá nhân. Ông còn tiết lộ các tỷ phú như Larry Ellison, Michael Dell, Rupert Murdoch cùng nhiều nhân vật khác sẽ tham gia thương vụ này.

(Nguồn: AP, Reuters)

