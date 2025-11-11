Tổng thống Trump dọa kiện BBC, yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa khởi kiện Đài BBC với yêu cầu bồi thường ít nhất 1 tỷ USD, sau khi tổ chức truyền thông hàng đầu nước Anh này thừa nhận mắc “lỗi phán đoán” trong việc chỉnh sửa bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông – thời điểm xảy ra vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Hai lãnh đạo cấp cao nhất của BBC - Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc điều hành mảng Tin tức Deborah Turness đã phải từ chức giữa làn sóng tranh cãi. Ảnh: AP.

Trong bức thư gửi ngày 9/11, nhóm luật sư của ông Trump yêu cầu BBC phải rút lại bộ phim tài liệu thuộc chương trình “Panorama”, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại danh tiếng, nếu không sẽ bị kiện theo luật phỉ báng bang Florida (Mỹ). Phía ông Trump cáo buộc BBC “cố tình cắt ghép sai lệch” bài phát biểu, khiến khán giả hiểu nhầm rằng ông kêu gọi người ủng hộ tấn công Điện Capitol, trong khi đoạn ông kêu gọi biểu tình “một cách ôn hòa và yêu nước” đã bị cắt bỏ.

Bộ phim, được phát sóng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đã gây ra khủng hoảng nội bộ tại BBC, dẫn đến hai lãnh đạo cấp cao - Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness từ chức .

Trước áp lực dư luận, Chủ tịch BBC Samir Shah đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận việc chỉnh sửa “đã tạo cảm giác như một lời kêu gọi bạo lực trực tiếp”, song phủ nhận cáo buộc thiên vị có hệ thống. Ông khẳng định BBC luôn duy trì “tính khách quan là giá trị cốt lõi” và đang xem xét cách phản hồi chính thức trước yêu cầu của phía Trump.

Phía Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã lên tiếng, cho rằng BBC đã mắc sai sót nhưng không hề có định kiến có hệ thống, đồng thời nhấn mạnh chính phủ tiếp tục ủng hộ vai trò của BBC trong việc cung cấp thông tin khách quan và đáng tin cậy.

Bộ phim tài liệu hiện đã bị gỡ khỏi nền tảng iPlayer của BBC. Trong khi đó, ông Trump gọi đây là “hành động can thiệp bầu cử”, cho rằng BBC “cố tình bóp méo sự thật nhằm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2024”.

Vụ việc đang trở thành tâm điểm chú ý quốc tế, khi một trong những cơ quan truyền thông danh tiếng nhất thế giới phải đối mặt với nguy cơ kiện tụng lớn và áp lực khôi phục niềm tin công chúng sau cú vấp mang tính chính trị nhạy cảm.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, Reuters.