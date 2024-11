Cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47

Donald Trump là tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ đắc cử 2 nhiệm kỳ không liên tiếp kể từ Grover Cleveland năm 1892.

Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ảnh: newsnationnow.

13h58: Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sau chiến thắng ở Wisconsin, tiểu bang mà ông đã thua sít sao 4 năm trước. Trong khi đó Harris cho biết sẽ không phản hồi về chiến thắng dự kiến ​​của cựu Tổng thống Trump cho đến ngày mai. Số liệu do NewsNation cung cấp lúc 14h15 (giờ Việt Nam) cho thấy Trump giành được 280 phiếu đại cử tri, trong khi Harris giành được 213 phiếu. Trump là tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ đắc cử 2 nhiệm kỳ không liên tiếp kể từ Grover Cleveland năm 1892, và chỉ là người thứ hai trong lịch sử. Trump lần đầu tiên được bầu làm tổng thống vào năm 2016, đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tuyên thệ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ông đã thua trong cuộc bầu cử trước Tổng thống Biden vào năm 2020 nhưng đã giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 sau chiến dịch kéo dài gần hai năm. 13h53, ngày 6/11: Fox News dự đoán Trump thắng ở Pennsylvania, chấm dứt cơ hội của Harris Fox News cho biết ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania, điều này sẽ gần như chấm dứt cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris. Các mạng lưới truyền thông và nhà cung cấp dữ liệu khác vẫn chưa có động thái gì tại tiểu bang này. 13h44, ngày 6/11: Trump giành chiến thắng ở Bắc Carolina và Georgia, Harris cần phải thắng ở Pennsylvania Với việc cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng ở Bắc Carolina và Georgia, đồng thời dẫn trước ở tất cả các tiểu bang chiến trường khác, con đường dẫn đến chiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris đang thu hẹp lại, chiến thắng ở Pennsylvania là điều bắt buộc đối với Harris - John King của CNN cho biết. Nếu Harris có thể hướng đến chiến thắng bằng cách kết hợp các tiểu bang “Bức tường xanh” gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và các tiểu bang Sun Belt gồm Nevada, Arizona thì “không có cách nào để đạt được điều đó mà không thắng ở Pennsylvania,” King cho biết thêm. 13h08, ngày 6/11: Elon Musk ám chỉ Trump sẽ thắng Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, đang theo dõi kết quả bầu cử cùng Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Chủ sở hữu Tesla và X đã tích cực vận động cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại các tiểu bang dao động trên khắp cả nước. Trước đó, Musk đã bỏ phiếu ở Cameron, Texas, nơi có một số công ty của ông đặt trụ sở, trước khi đến Florida. Elon Musk vừa viết trên mạng xã hội X, “Game, set and match”, ám chỉ rằng Trump sẽ giành chiến thắng. 13h00, ngày 6/11: Trump thắng ở Georgia, cơ hội của Harris đang thu hẹp Trump giành được 246 phiếu đại cử tri so với 210 phiếu của Harris. Nguồn: RT Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường quan trọng Georgia, theo CNN. Georgia có 16 phiếu đại cử tri. Đây là một tiểu bang chiến trường tương đối mới trong các cuộc bầu cử Mỹ và đã giúp Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng năm 2020. Georgia chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ lần đầu tiên sau gần 30 năm khi Biden giành chiến thắng với chỉ 11.779 phiếu bầu. Tính đến nửa đêm theo giờ miền Đông nước Mỹ (12h theo giờ Việt Nam), Trump đã giành được 246 phiếu đại cử tri so với 210 phiếu của Harris. Chiến thắng của Trump ở Georgia khiến cơ hội của Harris đang bị thu hẹp. 11h40, ngày 6/11: Donald Trump chiến thắng ở Bắc Carolina, nâng tổng số phiếu giành được lên 230 Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường Bắc Carolina, giành được 16 phiếu đại cử tri của tiểu bang này, qua đó nâng tổng số phiếu của ông lên ít nhất là 230, hãng tin Associated Press thông tin. Theo dự đoán mới nhất của Washington Post, Donald Trump “có nhiều khả năng” giành chiến thắng tại 6 trong số 7 tiểu bang dao động. Tại Georgia và Bắc Carolina, nơi có khoảng 90% số phiếu đã được kiểm, cựu tổng thống đang dẫn trước 2,7 điểm. Tại Pennsylvania, với 76% số phiếu đã được kiểm, khoảng cách dẫn trước của ông đã tăng lên 3,1 điểm. Trump cũng đang dẫn trước 2,8 điểm tại Wisconsin. Ông cũng dẫn trước tại Arizona, với khoảng cách dẫn trước 0,2 điểm. Cho đến nay, Michigan chỉ kiểm được khoảng một phần ba số phiếu, nhưng khoảng cách dẫn trước của Trump tại đó là gần 6,5 điểm. Tiểu bang dao động duy nhất vẫn chưa công bố bất kỳ kết quả nào là Nevada. 11h14, ngày 6/11: Kamala Harris rút ngắn khoảng cách Theo RT, các cuộc bỏ phiếu hiện đã kết thúc tại Idaho, Oregon và tiểu bang Washington cũng như California, nơi có số phiếu đại cử tri lớn nhất. Kamala Harris chắc chắn giành được 54 phiếu đại cử tri tại California, tiểu bang tuyệt đối ủng hộ đảng Dân chủ, nâng tổng số phiếu của bà lên ít nhất là 179, trong khi số phiếu của Trump hiện tại là 214. California liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống kể từ những năm 1990. Joe Biden đã đánh bại Trump tại tiểu bang này với 30 điểm phần trăm vào năm 2020. 11h04, ngày 6/11: Các tiểu bang cuối cùng đóng cửa điểm bỏ phiếu, Trump có 211 phiếu đại cử tri California, Oregon, Washington, Idaho, Alaska và Hawaii bắt đầu đóng cửa các điểm bỏ phiếu vào lúc 11 giờ tối theo giờ miền Đông. Thống kê mới nhất của Reuters cho thấy, Trump đang giành được 211 phiếu đại cử tri, trong khi Harris giành được 145 phiếu. 10h50, ngày 6/11: Giá cổ phiếu và đồng đô la Mỹ tăng vọt khi các nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của Trump Giá cổ phiếu và đồng đô la Mỹ đang tăng vọt tại châu Á khi các nhà đầu tư đặt cược rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mặc dù cuộc đua chính thức vẫn còn gay cấn đến phút chót. Donald Trump đã dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris ngay từ đầu khi các tiểu bang có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa báo cáo kết quả đầu tiên. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng khi một số trang web cá cược chuyển sang ủng hộ Trump, trong khi thị trường tương lai vẫn tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào hôm nay. Các nhà phân tích cho rằng các kế hoạch hạn chế nhập cư, cắt giảm thuế và áp thuế quan toàn diện của Trump nếu được ban hành sẽ tạo ra áp lực lớn hơn lên lạm phát và lợi suất trái phiếu, so với các chính sách trung tả của Harris. Theo báo cáo của Reuters, S&P 500 (chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất Hoa Kỳ) đã tăng 1,2%; trong khi Nasdaq tăng 1,3%. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la tăng vọt 1,5%, mức tăng hằng ngày lớn nhất kể từ đầu năm 2023. 10h30, ngày 6/11: Donald Trump dẫn trước ở Pennsylvania Với gần một nửa số phiếu bầu đã được kiểm tại tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, Trump đang vượt lên trước Harris với tỷ lệ 50,63% - 48,45%. Tuy nhiên, các chuyên gia bầu cử dự đoán cuộc đua vẫn còn quá sớm để có kết quả chính thức. 9h55, ngày 6/11: Đe dọa đánh bom xuất hiện tại nhiều bang dao động Tại nhiều bang dao động, một loạt báo cáo về các mối đe dọa đánh bom đã được ghi nhận, gây chậm trễ quá trình bầu cử. Tại Pennsylvania, thông tin đe dọa đánh bom đã dẫn đến việc sơ tán một tòa nhà chính phủ ở West Chester, theo Josh Maxwell, chủ tịch Hội đồng bầu cử quận Chester. Một thẩm phán Pennsylvania đã gia hạn thời gian bỏ phiếu tại quận Clearfield cho đến 9 giờ tối theo giờ miền Đông sau khi có mối đe dọa đánh bom tại Tòa nhà Hành chính quận Clearfield. Một số thông tin đe dọa đánh bom cũng xuất hiện tại các địa điểm bỏ phiếu ở Michigan và Georgia. 12 địa điểm bỏ phiếu ở Georgia phải gia hạn giờ mở cửa do các mối đe dọa này. FBI cho biết các mối đe dọa “có vẻ như xuất phát từ các tên miền email của Nga”. “Cho đến nay, chưa có mối đe dọa nào được xác định là đáng tin cậy”, theo CNN. Một quan chức Mỹ cho biết Wisconsin cũng nhận được những lời đe dọa nhằm mục đích phá hoại việc bỏ phiếu. Quận Navajo của Arizona cũng nhận được những lời đe dọa đánh bom “vô căn cứ” tại 4 địa điểm. 9h50, ngày 6/11: Những người ủng hộ Harris lo ngại về sức mạnh của Donald Trump Cựu Tổng thống Donald Trump vừa có bài phát biểu ngắn với những người ủng hộ đang theo dõi kết quả bầu cử từ Câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida. Trong khi đó tại Washington DC, nhiều nhà tài trợ lớn của Harris đang tập trung ở Khách sạn Conrad trong bầu không khí trầm lắng, với những dấu hiệu ngày càng lo ngại về sức mạnh của Donald Trump. 9h38, ngày 6/11: Donald Trump giành được 178 phiếu đại cử tri Theo thống kê mới nhất của Associated Press, sau khi một loạt các tiểu bang chủ yếu theo đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ, vốn rất khó có khả năng lật ngược tình thế, đóng cửa các điểm bỏ phiếu, Donald Trump giành được 178 phiếu đại cử tri, trong khi Kamala Harris đang tụt lại phía sau với 99 phiếu. 9h15, ngày 6/11: Donald Trump nới rộng khoảng cách Theo cập nhật mới nhất từ CNN và Reuters, Trump đang giành được 154 phiếu đại cử tri so với 30 phiếu của Harris, một khoảng cách rất lớn. Công tác kiểm phiếu đang được tiếp tục thực hiện. 8h30, ngày 6/11: FBI cảnh báo về các video giả mạo để truyền bá thông tin sai lệch về cuộc bầu cử FBI vừa đưa ra cảnh báo về các tin nhắn giả mạo xung quanh cuộc bầu cử, bao gồm một video về các máy bỏ phiếu bị trục trặc. Một trong những video giả mạo, FBI cho biết, tuyên bố đã nhận được "9.000 khiếu nại về máy bỏ phiếu bị trục trặc". Một video thứ hai được quảng bá sai từ FBI và một cơ quan chính phủ khác cho thấy các trường học đình chỉ các hoạt động giáo dục cho đến ngày 11/11 vì “nguy cơ xả súng và bạo loạn ở trường học đã tăng lên đáng kể” do cuộc bầu cử tổng thống, văn phòng cho biết. FBI cũng cảnh báo về một tuyên bố bằng văn bản bịa đặt “cảnh báo truyền thông và các blogger không nên công bố thông tin về bạo lực tại các điểm bỏ phiếu”. 8h15, ngày 6/11: Ông Trump đang dẫn trước Theo CNN, tính đến 8h tối 5/11 (giờ Mỹ), Trump đã giành được 90 phiếu đại cử tri so với 27 của Harris. 7h50, ngày 6/11 : Bang Florida nghiêng về đảng của ông Trump Tại Florida, 59% kết quả kiểm phiếu đã có. Nhóm dữ liệu của Sky News cho biết có vẻ như có sự chuyển dịch rõ ràng, nghiêng hẳn sang đảng Cộng hòa trong các kết quả được ghi nhận cho đến nay của bang này.

7h35, ngày 6/11 : Ông Trump thắng ở bang West Virginia Ông Trump được CNN xác định chiến thắng ở bang West Virginia. Như vậy, ông Trump giành thêm 4 phiếu đại cử tri ở bang này.

06h50, ngày 6/11: Trump tuyên bố 'gian lận nghiêm trọng' ở Philadelphia và Detroit

Vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Trump đã tuyên bố trên trang Truth Social của mình mà không có bằng chứng rằng có “nhiều cuộc thảo luận về gian lận trên diện rộng” ở Philadelphia, lặp lại tuyên bố sai sự thật của ông vào năm 2020 rằng gian lận đã xảy ra ở các thành phố lớn do đảng Dân chủ thống trị.

Trong bài đăng tiếp theo, ông cũng khẳng định có gian lận ở Detroit.

Một ủy viên thành phố Philadelphia, Seth Bluestein, đã trả lời trên X, "Lời cáo buộc này hoàn toàn không đúng sự thật. Đây là một ví dụ nữa về thông tin sai lệch. Việc bỏ phiếu ở Philadelphia vẫn diễn ra an toàn và bảo mật."

05h00, ngày 6/11: Việc bỏ phiếu đã diễn ra trên khắp nước Mỹ

Một người đàn ông bước ra khỏi phòng bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu ở Lancaster, New Hampshire. Ảnh: AFP/Getty

Chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu, một số tiểu bang chiến trường đã báo cáo tỷ lệ cử tri đi bầu cao mặc dù có những lời đe dọa nhằm phá hoại việc bỏ phiếu.

Michigan có ​​tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, với ít nhất 3,3 triệu người đã bỏ phiếu sớm. Tại Georgia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể vượt quá 5,15 triệu người.

00h04, ngày 6/11: Donald Trump bỏ phiếu ở Florida, tự tin khẳng định thắng cử

Trump, cùng vợ Melania, phát biểu với các phóng viên khi ông đi bỏ phiếu ở Palm Beach, Florida. Ảnh: Reuters.

Cựu tổng thống Donald Trump đã đến khu vực bỏ phiếu của mình ở Palm Beach cùng với vợ, Melania Trump. Sau khi bỏ phiếu, phát biểu với báo chí, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông “rất tự tin” sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và “sẽ không có sự chênh lệch quá lớn”, đồng thời bày tỏ sự thất vọng vì có thể phải mất một thời gian mới có kết quả chính thức.

23h55, ngày 25/11: Cổ phiếu Trump Media & Technology tăng vọt khi người Mỹ đi bỏ phiếu

Cổ phiếu của Trump Media & Technology - công ty công nghệ và truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump đang tăng mạnh trong ngày bầu cử.

Theo đó, cổ phiếu của Trump Media & Technology, chủ sở hữu của Truth Social, tăng vọt 13% vào sáng 5/11 (theo giờ Mỹ).

Trong nhiều tháng, các nhà giao dịch đã đặt cược rằng chiến thắng của Trump có thể làm tăng giá trị của Truth Social.

Matthew Tuttle, CEO của Tuttle Capital Management, cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào từ sự gia tăng đột biến cổ phiếu của Trump Media & Technology.

Mặc dù Trump Media & Technology chỉ đạt 1,6 triệu đô la doanh thu trong năm nay, nhưng giá trị của công ty này được định giá gần 8 tỷ đô la dựa trên mức tăng của ngày 5/11.

Nhà đầu tư mạo hiểm Gene Munster cho biết, nếu Trump thua trong cuộc bầu cử, giá trị của Trump Media & Technology có thể giảm xuống chỉ còn 1 tỷ đô la.

23h30, ngày 5/11: Hai địa điểm bỏ phiếu ở Georgia phải sơ tán do đe dọa đánh bom

Các viên chức bầu cử của quận Fulton, Georgia cho biết, 2 địa điểm bỏ phiếu ở quận này đã phải sơ tán trong thời gian ngắn sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom giả.

Nhà chức trách quận Fulton cho biết những lời đe dọa được cho là không đáng tin này nhắm vào tổng cộng 5 điểm bỏ phiếu. Trong đó, 2 điểm bỏ phiếu đã phải sơ tán trong khoảng 30 phút, sau đó hoạt động trở lại.

Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger nói với giới truyền thông rằng các mối đe dọa ở Fulton, bao gồm cả Atlanta, bắt nguồn từ nước ngoài, nhưng không nêu rõ chi tiết.

22h50, ngày 5/11: RealClearPolitics dự đoán Donald Trump sẽ đánh bại Kamala Harris

RealClearPolitics (RCP) một trang web tin tức chính trị và tổng hợp dữ liệu thăm dò của Mỹ vừa đưa ra dự đoán Donald Trump sẽ đánh bại Kamala Harris. Theo đó, Donald Trump sẽ giành được 287 phiếu đại cử tri so với 251 của Kamala Harris.

Biểu đồ dự đoán của RCP cho thấy Trump sẽ giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động quan trọng là Georgia, Nevada, Bắc Carolina và Pennsylvania, nhưng sẽ để thua ở Michigan và Wisconsin trước Harris.

22h30, ngày 5/11: Red Mirage hay Blue Mirage? Số phiếu bầu sớm không phải là chỉ báo cho chiến thắng

Cử tri bỏ phiếu tại Milwaukee, Wisconsin. Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia cho biết, kết quả bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang chiến trường có thể không phải là chỉ báo cho thấy Kamala Harris hay Donald Trump sẽ giành chiến thắng, do các quy tắc kiểm phiếu ở một số tiểu bang quan trọng.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, một số tiểu bang đã xuất hiện “Red Mirage” - ảo ảnh đỏ, trong đó Trump dẫn trước vào đêm bầu cử, trước khi “sự chuyển dịch xanh” chứng kiến ​​Joe Biden vượt qua khi các lá phiếu gửi qua đường bưu điện được kiểm.

Các chuyên gia đã dự đoán chính xác điều này sẽ xảy ra nhưng Trump vẫn lợi dụng sự thay đổi để khuếch đại tuyên bố cuộc bầu cử bị gian lận.

Điều này có thể xảy ra một lần nữa trong cuộc bầu cử lần này, đặc biệt là ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Ngược lại, một “Blue Mirage” - ảo ảnh xanh có thể cho thấy kết quả khả quan cho Harris, sau đó “sự chuyển dịch đỏ” cũng có thể xảy ra, đặc biệt là ở Bắc Carolina và Georgia.

Nhóm vận động tranh cử của Trump cho biết ông dự định tuyên bố chiến thắng khi tin rằng sẽ vượt qua 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Tuy nhiên, kết quả còn tùy thuộc vào số phiếu chưa được kiểm và chúng đến từ đâu.

Diễn biến cũng sẽ phụ thuộc vào cách thức và thời điểm xử lý và kiểm đếm số lượng lớn lá phiếu gửi qua bưu điện hoặc bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang khác nhau.

Một yếu tố khác là đảng viên Dân chủ có xu hướng sống ở những khu vực thành thị đông dân, nơi việc kiểm phiếu mất nhiều thời gian hơn.

Có 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử, mỗi tiểu bang có quy định riêng về việc xử lý và kiểm phiếu.

21h23, ngày 5/11: Chuẩn bị ứng phó với thông tin sai lệch và khiếu nại pháp lý

Các quan chức bầu cử, chuyên gia pháp lý và nhà nghiên cứu tại Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với làn sóng thông tin sai lệch và khiếu nại pháp lý khi quá trình kiểm phiếu bắt đầu.

Các tác nhân trong và ngoài nước Mỹ đang lan truyền những thông tin về gian lận bầu cử. Đặc biệt Trump tiếp tục tuyên bố rằng cuộc bầu cử sẽ bị gian lận để chống lại ông. “Họ đã bắt đầu gian lận”, ông nói vào Chủ nhật vừa qua tại cuộc mít tinh ở Allentown, Pennsylvania.

Các chuyên gia bầu cử cho biết nếu một người chiến thắng rõ ràng xuất hiện và việc bỏ phiếu diễn ra mà không có sự gián đoạn lớn, đa số người Mỹ sẽ tin vào kết quả. Nhưng việc chậm trễ trong việc kiểm phiếu hoặc cuộc đua trở nên sít sao tại 1 tiểu bang duy nhất cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý gây chia rẽ.

21h10, ngày 5/11: Trump vẫn có thể bỏ phiếu với tư cách một tội phạm bị kết án

Trong khi Florida thường gây khó khăn cho những người bị kết án về quyền bỏ phiếu, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không gặp vấn đề gì khi tự mình bỏ phiếu hôm nay.

Trump đã bị kết án tại Manhattan, New York vào đầu năm nay với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết trọng tội, Trump dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 26/11.

Theo luật của Florida, nếu cử tri bị kết án ở ngoài tiểu bang, Florida sẽ tuân theo luật của tiểu bang đó về cách thức một tội phạm có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Đối với Trump, điều đó có nghĩa là ông sẽ được hưởng lợi từ luật năm 2021 của New York, cho phép những người bị kết án trọng tội được bỏ phiếu, miễn là họ không đang thụ án tại thời điểm bầu cử.

20h20, ngày 5/11: Joe Biden theo dõi cuộc bầu cử từ Nhà Trắng

Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi cuộc bầu cử từ Nhà Trắng và chờ xem liệu ông sẽ trao lại quyền lực cho người phụ nữ mà ông chọn làm ứng cử viên phó tổng thống hay trao cho người đàn ông mà ông đã đánh bại để giành chức tổng thống 4 năm trước.

Joe Biden trở lại Nhà Trắng sau khi dành phần lớn thời gian cuối tuần ở Wilmington, Delaware, với chặng dừng chân cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tại quê nhà Scranton, Pennsylvania. Đệ nhất phu nhân Jill Biden bắt đầu Ngày bầu cử tại Wilmington, nơi bà sẽ đích thân bỏ phiếu.

Tại Nhà Trắng, Joe Biden sẽ nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về tình hình bầu cử trên toàn quốc.

19h30, ngày 5/11: Người dân Mỹ xếp hàng dài bỏ phiếu ở Bắc Carolina

Những hàng dài người dân đang xếp hàng để bỏ phiếu bên ngoài khu vực bỏ phiếu đặt tại Loyal Order of the Moose Lodge, ở Wilmington, Bắc Carolina, mở cửa đúng 6h30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ. Hiện số lượng người xếp hàng đang càng tăng lên.

Ở một nơi khác, tại văn phòng Đăng ký cử tri và Bầu cử Quận Gwinnett ở Lawrenceville, Georgia, một hàng người cũng phải chờ đợi để trực tiếp bỏ phiếu.

18h30, ngày 5/11: Các quan chức bầu cử Mỹ kêu gọi người dân đừng để bị lừa dối bởi các thuyết âm mưu

Các quan chức bầu cử trên khắp Hoa Kỳ - đặc biệt là ở các bang dao động - đã cam kết duy trì tính toàn vẹn của phiếu bầu và kêu gọi cử tri không bị lừa dối bởi các thuyết âm mưu.

“Ở Georgia, thật dễ dàng để bỏ phiếu và khó gian lận,” Thống đốc Georgia Brad Raffensperger cho biết. "Hệ thống của chúng tôi an toàn và nhân viên của chúng tôi đã sẵn sàng."

Cuộc bầu cử năm 2024 đã có những cáo buộc từ Trump và các đảng viên Cộng hòa khác rằng cuộc bỏ phiếu là "lừa dối”. Trump đã lặp đi lặp lại những tuyên bố rằng đảng Dân chủ đang gian lận trong cuộc bầu cử, và ông đã bóp méo các vấn đề riêng biệt với việc bỏ phiếu trong nỗ lực khiến những người ủng hộ ông tin rằng cuộc bầu cử không hợp pháp nếu ông thua.

18h, ngày 5/11: Các tiểu bang miền Đông mở cửa các điểm bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu của các tiểu bang mở cửa lúc 6 giờ sáng theo giờ miền Đông của Mỹ, bao gồm Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire và Virginia.

Tại Indiana và Kentucky, các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 6 giờ sáng theo giờ miền Đông, nhưng một số điểm bỏ phiếu ở múi giờ miền Trung sẽ mở cửa lúc 7 giờ sáng.

Tại Maine, hầu hết các điểm bỏ phiếu đều mở cửa lúc 6 giờ sáng, các thành phố có ít hơn 500 người có thể mở cửa muộn nhất lúc 10 giờ sáng .

Thị trấn nhỏ Dixville Notch của New Hampshire đã bỏ phiếu vào lúc nửa đêm qua (theo giờ Mỹ), theo truyền thống kéo dài hàng thập kỷ; Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều có số phiếu bằng nhau với 3 phiếu giành được.

14h, ngày 5/11: Trump kết thúc cuộc vận động tranh cử cuối cùng sau gần 2 giờ phát biểu

Cựu Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng của mình tại Grand Rapids, Michigan. Ảnh: Getty.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng của mình sau gần hai giờ phát biểu tại Grand Rapids, Michigan.

Ông nhắc lại nhiều lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, chẳng hạn như cam kết áp dụng mức thuế quan cao và trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

13h55, ngày 5/11: Harris có bài phát biểu cuối cùng trong chiến dịch tranh cử ở Philadelphia

Trước đám đông ở Philadelphia, Harris đã có bài phát biểu vận động tranh cử cuối cùng, nhấn mạnh vào chủ đề thống nhất đất nước.

"Tôi đang xin phiếu bầu của các bạn. Với tư cách là tổng thống, tôi cam kết sẽ tìm kiếm tiếng nói chung và các giải pháp hợp lý cho những thách thức mà các bạn đang phải đối mặt", Harris nói. - theo NBC.

13h40, ngày 5/11: Harris và Trump hòa nhau trong cuộc bỏ phiếu ở Dixville Notch

Dixville Notch là thị trấn đầu tiên ở Mỹ mở cửa cho người dân bầu tổng thống trong ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump có số phiếu ngang nhau khi mỗi người giành được 3 phiếu tại thị trấn nhỏ Dixville Notch thuộc bang New Hampshire. Đây là nơi đầu tiên tại Mỹ công bố kết quả bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên tổng thống.

Thị trấn này nằm dọc biên giới Mỹ - Canada ở phía bắc của New Hampshire, đã mở và đóng điểm bỏ phiếu ngay sau nửa đêm theo giờ miền Đông theo một truyền thống có từ năm 1960.

