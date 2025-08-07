Tổng thống Trump bắt đầu phỏng vấn ứng viên cho vị trí lãnh đạo Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 thông báo ông đã bắt đầu quá trình phỏng vấn các ứng viên cho 1 vị trí còn trống trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và cho biết danh sách ứng viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể chỉ còn 3 lựa chọn.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đánh giá 2 ứng cử viên cùng tên Kevin là những sự lựa chọn hàng đầu. Cụ thể, ông đang cân nhắc bổ nhiệm Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh cho vị trí còn trống trong Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Trước đó, ông Trump cho biết sẽ đưa ra quyết định trước cuối tuần này về việc bổ nhiệm người thay thế Thống đốc Fed Adriana Kugler, người đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tuần trước để trở lại vị trí giảng dạy tại Đại học Georgetown.

Quan chức thay thế bà Kugler sẽ tiếp tục nhiệm kỳ chỉ kéo dài đến tháng 1/2026, và người thay thế ông Powell sẽ đảm nhiệm vị trí này vào tháng 5/2026.

Tuy nhiên, với việc các ghế khác trong Hội đồng Thống đốc Fed đã có người đảm nhiệm, bao gồm cả ông Powell - vốn có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, quyết định lựa chọn người thay thế bà Kugler có thể ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn Chủ tịch Fed của ông chủ Nhà Trắng.

Trả lời phỏng vấn CNBC, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông đã loại Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khỏi danh sách ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Fed vì quan chức này muốn tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong Bộ Tài chính.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý quyết định từ chức sớm của bà Kugler là một “bất ngờ thú vị”, mang lại cho ông cơ hội bổ nhiệm ngay lập tức một người có thể được thăng chức để thay thế ông Powell./.

