Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tối 27/9 tuyên bố từ chức, qua đó kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Serbia chuẩn bị tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 25/10.

Trong bài phát biểu trước người dân, ông Vučić cảm ơn cử tri Serbia đã hai lần tín nhiệm ông trong các cuộc bầu cử tổng thống. Sau đó, ông ký đơn từ chức, chính thức rời cương vị tổng thống, sớm hơn khoảng 7 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

Theo kế hoạch được công bố, sáng 28/9, ông Vučić sẽ bàn giao nhiệm vụ tổng thống cho Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabić. Theo Hiến pháp Serbia, bà Brnabić sẽ đảm nhiệm quyền tổng thống cho đến khi một tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày, với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng đảng Tiến bộ Serbia của ông Vucic và các đồng minh với Students Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.

Trước đó, ngày 5/9, Hội đồng Tổng vụ đảng Tiến bộ Serbia (SNS) đã đề cử ông Vučić đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội và là ứng cử viên cho chức thủ tướng. Ông Vučić sau đó chấp nhận đề cử. Ngày 9/9, ông ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và ấn định cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 25/10.

Reuters cho biết việc từ chức tổng thống cho phép ông Vučić có thể được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu SNS thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử. Ông từng giữ chức thủ tướng Serbia từ năm 2014 đến 2017 trước khi trở thành tổng thống. Ông Vučić đắc cử tổng thống lần đầu vào tháng 4/2017 và tái đắc cử tháng 5/2022. Theo Hiến pháp Serbia, tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được tái cử một lần.

Các diễn biến chính trị mới tại Serbia đang được chú ý trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức đồng thời các bước chuyển tiếp về lãnh đạo nhà nước và cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Lê Hà.