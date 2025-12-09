Tổng thống Nga ký sắc lệnh triệu tập quân nhân dự bị huấn luyện quân sự năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 8/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh triệu tập quân nhân dự bị tham gia huấn luyện quân sự năm 2026.

Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sắc lệnh, công dân Liên bang Nga đang trong lực lượng dự bị sẽ được gọi đi huấn luyện quân sự vào năm 2026 và quy định này có hiệu lực kể từ ngày Sắc lệnh được công bố.

Sắc lệnh nêu rõ, quân nhân dự bị Nga sẽ được tham gia huấn luyện quân sự tại Lực lượng Vũ trang Nga, Vệ binh Quốc gia Nga, các đơn vị cứu hộ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, các cơ quan bảo vệ quốc gia và các cơ quan an ninh Liên bang Nga.

Sắc lệnh yêu cầu Chính phủ Nga và các chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện các biện pháp liên quan đến việc tuyển dụng công dân tham gia huấn luyện quân sự và tổ chức các buổi huấn luyện này.

Việc gọi công dân Nga tham gia lực lượng dự bị là một sự kiện được lên kế hoạch từ trước nhằm nâng cao năng lực huấn luyện chiến đấu cho quân nhân dự bị và được tổ chức hằng năm.

Dựa trên sắc lệnh của Tổng thống, Cục Động viên thuộc Bộ Quốc phòng sẽ soạn thảo chỉ thị tương ứng, gửi đến các cơ quan tuyển quân khu vực. Sau đó, lệnh gọi nhập ngũ bắt đầu được gửi đến quân nhân dự bị.

Theo báo Vedomosti, nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc hợp đồng, những người chưa phục vụ nhưng được hoãn nghĩa vụ hoặc miễn trừ, cũng như những người tốt nghiệp các học viện quân sự và phụ nữ có chuyên môn quân sự, có thể được gọi tham gia huấn luyện quân sự lần này./.

Theo TTXVN