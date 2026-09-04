Tổng thống Nga có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11

Sáng 3/9, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, với sự tham dự của lãnh đạo Nga, Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar. Diễn đàn tập trung vào các động lực tăng trưởng mới của Viễn Đông và mở rộng hợp tác kinh tế giữa khu vực này với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok - Nga. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phát triển Viễn Đông tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của Nga. Theo ông, trong 11 năm qua, khoảng 25.000 tỷ ruble đã được đầu tư vào khu vực, góp phần đưa tổng sản phẩm khu vực tăng hơn 3 lần và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống khoảng 2,2%.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này đang bước vào một giai đoạn phát triển mới tại Viễn Đông, với tầm nhìn đến năm 2036. Ba nhóm lĩnh vực được ưu tiên gồm các dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và châu Á; phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới; đồng thời đầu tư vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và phát triển đô thị.

Một trọng tâm khác được Nga nhấn mạnh là phát triển hệ thống hạ tầng kết nối Viễn Đông với các khu vực khác của đất nước và các thị trường châu Á. Trong đó, Moscow đặt kỳ vọng vào việc mở rộng các tuyến đường sắt Baikal-Amur và xuyên Siberia, phát triển các hành lang vận tải ở Bắc Cực và nâng cao năng lực vận tải trên Tuyến đường biển phương Bắc.

Phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế Phương Đông năm 2026. Ảnh: Ria Novosti.

Tại diễn đàn, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Jakarta mong muốn trở thành cầu nối giữa Nga, Viễn Đông với ASEAN và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Indonesia đề xuất tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng, an ninh lương thực, phân bón, chế biến, dược phẩm, điện tử, giáo dục và giao thông, đồng thời thúc đẩy mở các tuyến hàng hải và hàng không trực tiếp giữa Indonesia và Vladivostok.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cũng khẳng định, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Viễn Đông Nga và đề xuất tăng cường kết nối giữa chiến lược phát triển vùng Đông Bắc Trung Quốc với quá trình phát triển Viễn Đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Mông Cổ N. O. Uchral nhấn mạnh, phát triển các hành lang vận tải và thương mại xuyên biên giới, còn Myanmar đề xuất mở rộng hợp tác với Nga trong dầu khí, sản xuất, phân bón, cảng biển và các khu kinh tế.

Những đề xuất tại phiên toàn thể cho thấy Viễn Đông đang được Nga thúc đẩy trở thành một cực tăng trưởng mới, đồng thời là đầu mối tăng cường kết nối thương mại, năng lượng và vận tải giữa Nga với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, Reuters.