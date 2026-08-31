Tổng thống Putin gửi lời chúc tới Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc tới các đại biểu, ban tổ chức và khách mời tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11, diễn ra tại thành phố Vladivostok từ ngày 1-4/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc tới các đại biểu, ban tổ chức và khách mời tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Ảnh: forumvostok.

Trong thông điệp được Điện Kremlin công bố ngày 30/8, Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh các đại biểu tới Vladivostok tham dự EEF lần thứ 11. Theo nhà lãnh đạo Nga, qua nhiều năm tổ chức, Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã trở thành một diễn đàn đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ và giới chuyên gia.

Ông Putin nhấn mạnh EEF cũng trở thành nền tảng đặc biệt để thảo luận về định hướng phát triển chiến lược của vùng Viễn Đông và nước Nga nói chung, đồng thời thúc đẩy và tăng cường các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên các lĩnh vực như logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác.

Chủ đề của EEF năm nay là “Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân”. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm tạo thêm cơ hội mới cho hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời giúp các thành phố và cộng đồng dân cư ở vùng Viễn Đông trở nên tiện nghi và hiện đại hơn.

Tổng thống Putin nêu rõ: “Tôi cũng tin tưởng rằng những ý tưởng được đưa ra tại Diễn đàn sẽ được hiện thực hóa thông qua những dự án đầy tham vọng và triển vọng”.

EEF do Quỹ Roscongress tổ chức với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga. Diễn đàn được tổ chức thường niên tại Vladivostok, nhằm thúc đẩy đối thoại về phát triển kinh tế vùng Viễn Đông và tăng cường hợp tác của Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Điện Kremlin