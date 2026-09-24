Trung - Mỹ duy trì đối thoại, kiểm soát rủi ro

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu tại Nhà Trắng vào lúc 11h30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 24/9, tức 22h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang định hình lại các quan hệ thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một tín hiệu đáng chú ý trước cuộc gặp là Mỹ và Trung Quốc nhất trí kéo dài thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027. Quyết định này tạo thêm thời gian để hai bên đàm phán một thỏa thuận thương mại rộng hơn, đồng thời cho thấy Washington và Bắc Kinh vẫn duy trì kênh đối thoại dù bất đồng về thuế quan và thương mại chưa được giải quyết hoàn toàn.

Theo giới phân tích, chương trình nghị sự không chỉ tập trung vào thương mại mà còn bao gồm công nghệ, khoáng sản quan trọng và định hướng quan hệ song phương. Đây là những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất toàn cầu.

Trong lĩnh vực công nghệ, cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng tập trung vào các ngành chiến lược như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Các biện pháp kiểm soát công nghệ, nguồn nguyên liệu và năng lực sản xuất đang góp phần định hình lại chuỗi cung ứng quốc tế, khi doanh nghiệp và các nền kinh tế tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Giới quan sát cũng chú ý khả năng hai nước tìm kiếm các thỏa thuận theo từng lĩnh vực, thay vì giải quyết toàn bộ bất đồng trong một thỏa thuận duy nhất. Việc kéo dài đình chiến thương mại có thể tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng về thuế quan, xuất khẩu, khoáng sản quan trọng và các vấn đề kinh tế khác. Tuy nhiên, những khác biệt mang tính cơ cấu giữa hai nền kinh tế vẫn còn, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện chưa rõ ràng.

Với quy mô của hai nền kinh tế, diễn biến quan hệ Mỹ-Trung có thể tác động đáng kể đến thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và thị trường công nghệ toàn cầu. Vì vậy, cuộc gặp Trump-Tập được giới quan sát chú ý không chỉ ở kết quả cụ thể, mà còn ở khả năng Washington và Bắc Kinh duy trì đối thoại và quản lý cạnh tranh trong những lĩnh vực có lợi ích đối nghịch.

Ngọc Liên