Kế hoạch 2,45 tỷ USD khởi động tiến trình tái thiết Gaza

Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đang đề xuất kế hoạch trị giá 2,45 tỷ USD trong 6 tháng, nhằm khởi động tiến trình tái thiết và thiết lập cơ chế quản trị tại Gaza, trong bối cảnh kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đang gặp nhiều trở ngại.

Tại cuộc họp của Hội đồng ở New York ngày 23/9, các thành viên đã công bố đề án gồm 66 dự án nhằm đặt những nền móng đầu tiên cho quá trình tái thiết Gaza. Kế hoạch bao gồm nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục và y tế, được xây dựng nhằm hỗ trợ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump về chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Hội đồng cho biết nhu cầu tái thiết Gaza là “rất lớn”. Theo ước tính, riêng việc khắc phục những thiệt hại vật chất trên toàn Gaza sẽ cần khoảng 35,2 tỷ USD trong trung hạn và thêm 71,4 tỷ USD trong 10 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Hội đồng Hòa bình cho biết kế hoạch vẫn phụ thuộc vào diễn biến giữa Israel và Hamas.

Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov, cho rằng tiến trình tái thiết phụ thuộc đáng kể vào việc Hamas giải giáp điều mà phong trào này đến nay vẫn từ chối. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Israel thu hẹp hoạt động quân sự tại Gaza. Ông Mladenov nhận định tiến trình đang “chậm nhưng ổn định”, song thừa nhận các cuộc thảo luận với Israel rất nhạy cảm, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử vào tháng tới.

Dù đề ra kế hoạch 6 tháng với 66 dự án ưu tiên, từ xây dựng nơi ở tạm thời, sửa chữa nhà cửa đến các chương trình giáo dục và bảo đảm an ninh lương thực, song thời gian triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định. Các tài liệu được Hội đồng công bố ngày 23/9 cho biết các chương trình đã “sẵn sàng triển khai ngay khi có đủ nguồn tài chính và điều kiện tiếp cận”.

Bên cạnh đó, an ninh tiếp tục là một trong những trở ngại lớn đối với quá trình tái thiết Gaza. Trước khi có thể triển khai tái thiết trên quy mô lớn, nhiều khu vực tại Gaza cần được rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ và dọn dẹp cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Những vấn đề này cho thấy kế hoạch 2,45 tỷ USD mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình tái thiết kéo dài và phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài chính, điều kiện tiếp cận cũng như khả năng giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị tại Gaza.

Thúy Hà