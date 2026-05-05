Tổng thống Nga chỉ thị Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn “đơn phương”

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 4/5 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn “đơn phương” từ ngày 8-9/5 để kỷ niệm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine “cũng sẽ làm theo.” Bộ trên cam kết rằng quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm, tuy nhiên sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu an ninh bị đe dọa.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương (tức 4 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động “đối xứng.” Ông cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt cuộc xung đột.

Khi nhắc đến tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Nga về an ninh cho cuộc duyệt binh ở Moskva, ông Zelensky cho rằng tuyên bố này cho thấy khả năng tổ chức duyệt binh phụ thuộc vào “thiện chí” của phía Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng ông sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng. Lệnh ngừng bắn trước đó được tuyên bố nhân dịp Lễ Phục sinh và kéo dài từ 16 giờ ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.

Nga đang tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh chọn ngày 9/5 là Ngày Châu Âu. Đồng thời, Ukraine gọi ngày 8/5 là Ngày tưởng nhớ và chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2./.

Theo TTXVN

