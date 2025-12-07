Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh điều tra hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp ngoại trong ngành thực phẩm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) thành lập các tổ công tác về an ninh chuỗi cung ứng thực phẩm, nhằm điều tra các hành vi thao túng giá và cạnh tranh không lành mạnh - đặc biệt tập trung vào những doanh nghiệp có yếu tố sở hữu nước ngoài.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh điều tra hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp ngoại trong ngành thực phẩm. Ảnh: CCTV

Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố, Washington cho rằng các công ty do nước ngoài kiểm soát đang ngày càng thâm nhập sâu vào các lĩnh vực then chốt của chuỗi cung ứng thực phẩm, góp phần làm chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ tiếp tục leo thang. Đây sẽ là trọng tâm mà các tổ công tác mới được giao nhiệm vụ điều tra.

Sắc lệnh cũng trao quyền cho các cơ quan liên bang tiến hành hành động pháp lý, cũng như đề xuất quy định mới nếu phát hiện vi phạm. Trong vòng một năm kể từ ngày ban hành, các tổ công tác phải báo cáo tiến độ điều tra và đánh giá khả năng cần tới biện pháp lập pháp từ Quốc hội.

Bối cảnh sắc lệnh được đưa ra khi lạm phát thực phẩm tại Mỹ vẫn gây sức ép lớn đối với các hộ gia đình. Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 2,3% trong tháng 4 lên 3% vào tháng 9. Riêng giá các mặt hàng thiết yếu như thịt bò, cà phê và trà đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo gần đây của Moody’s cũng chỉ ra rằng một gia đình Mỹ hiện phải chi thêm khoảng 208 USD mỗi tháng để mua cùng lượng hàng hóa và dịch vụ như tháng 9 năm ngoái.

Lạm phát thực phẩm tại Mỹ vẫn gây sức ép lớn đối với các hộ gia đình. Ảnh: CCTV

Trước đó, tháng 11, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra một số tập đoàn chế biến thịt lớn của Mỹ, cáo buộc các doanh nghiệp do nước ngoài kiểm soát có hành vi liên kết thao túng và độc quyền giá, khiến chi phí thực phẩm — đặc biệt là thịt bò — tăng vọt.

Động thái lần này tiếp tục phản ánh trọng tâm chính sách của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ mới: đẩy mạnh bảo hộ chuỗi cung ứng nội địa, hạn chế ảnh hưởng của vốn ngoại trong các lĩnh vực nhạy cảm, qua đó bảo vệ người tiêu dùng và củng cố vị thế kinh tế quốc gia.

Vân Bình

Nguồn: CCTV