Tổng thống Mỹ gặp đại diện các nước Arab, Hồi giáo thảo luận về tương lai Gaza

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc gặp song phương cấp cao với lãnh đạo Qatar, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Indonesia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê út bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York.

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo các nước Ả Rập và Hồi giáo bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Times of Israel

Cuộc thảo luận này, diễn ra sau bài phát biểu của ông Trump tại Đại hội đồng ngày 23/9, tập trung vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza, vấn đề công nhận nhà nước Palestine, ổn định khu vực và những lộ trình khả thi tiến tới hòa bình, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Đây là cuộc gặp quan trọng nhất trong ngày. Tôi mong muốn chấm dứt chiến sự ở Gaza và sẽ thực hiện điều đó. Có thể chúng ta sẽ đạt được điều đó ngay lập tức.” Ông Trump đề xuất các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo triển khai lực lượng tới Gaza nhằm tạo điều kiện cho Israel rút quân, đồng thời đóng góp tài chính cho công cuộc tái thiết và quản trị tại vùng lãnh thổ này. Về phần mình, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng đưa ra những ý tưởng riêng về tiến trình hòa bình, song chưa có kế hoạch hành động chung nào được công bố.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình Gaza và triển vọng thành lập Nhà nước Palestine – vấn đề mà Washington và Paris có quan điểm khác biệt. Khi được hỏi về lập trường đối với Nhà nước Palestine, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng, việc công nhận sẽ là “món quà cho Hamas”.

Đáp lại, Tổng thống Macron kêu gọi một “quá trình toàn diện” cho Gaza, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một kế hoạch cho vùng đất này trong “ngày hậu chiến”. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng, tất cả các con tin phải được trả tự do, lệnh ngừng bắn cần được thiết lập, viện trợ nhân đạo phải được đưa vào Gaza và tình hình khu vực phải được ổn định.

Trước đó, ngày 23/9, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Qatar Hamad Al Thani tuyên bố, Doha vẫn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, bất chấp việc Israel không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Qatar.

Thanh Giang (theo DRM News, Al Jazeera, AP)