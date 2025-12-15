Tổng thống Mỹ DonaldTrump ca ngợi thành tựu kinh tế sau một năm ông trở lại nắm quyền

Ngày 14/12, tại buổi tiệc chào đón Giáng Sinh của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có bài phát biểu thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn bài phát biểu để điểm lại các thành tựu kinh tế, đồng thời khẳng định nước Mỹ đang trải qua giai đoạn kinh tế Mỹ “hồi sinh mạnh mẽ”sau một năm ông trở lại nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi tiệc Giáng Sinh của Nhà Trắng Ảnh: APT news

Thay vì tập trung vào chi phí sinh hoạt hay khả năng chi trả, Tổng thống Mỹ Trump tập trung những con số doanh thu mà Bộ Tài chính Mỹ thu được từ thuế quan và dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Theo ông Trump, nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận dòng vốn kỷ lục lên tới 18.000 tỷ USD, trong bối cảnh nhiều nhà máy và dây chuyền sản xuất quay trở lại lãnh thổ Mỹ, tạo thêm việc làm và củng cố chuỗi cung ứng trong nước. Tổng thống Mỹ cho rằng đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách ưu tiên sản xuất nội địa và thu hút đầu tư của ông .

Trên thực tế, doanh thu từ thuế quan trong nhiệm kỳ của ông đã cao hơn hơn 200 tỷ USD so với thời ông Biden. Bên cạnh đó, hàng chục doanh nghiệp và quốc gia cũng đã đưa ra các cam kết đầu tư ngắn hạn và dài hạn theo những chính sách khuyến khích của ông Trump, với tổng giá trị được công bố lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Ông Trump cũng vừa công bố loại visa “Thẻ Vàng” trị giá 1 triệu USD, được triển khai trong tuần qua và được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu lớn cho nước Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình visa mới có thể giúp ngân khố Mỹ thu về tới 1 nghìn tỷ USD.

Song song với chính sách chinh tế, một năm cầm quyền của Tổng thống Trump chứng kiến những điều chỉnh sâu rộng.

Về nhập cư, hơn 345.000 trường hợp bị trục xuất trong 10 tháng đầu năm – tăng 38% so với cùng kỳ. Về giáo dục, Tổng thống Trump gây áp lực với các trường đại học, siết chặt thị thực đối với sinh viên quốc tế. Về y tế, kế hoạch từng bước thay thế Đạo luật Obamacare làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận y tế của người thu nhập thấp.

Về đối ngoại, năm 2025, Washington chủ trương giảm cam kết với các cơ chế đa phương, chuyển sang thỏa thuận song phương, tăng tính chọn lọc và thực dụng trong từng quyết sách. Với các đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương, gánh nặng chi tiêu quốc phòng trở thành vấn đề nổi bật khi Washington yêu cầu NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – vượt xa mục tiêu 2% mà hầu hết các nước châu Âu chưa đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ảnh: AFP

Đối với Trung Đông, Mỹ rút khoảng 1.500 quân khỏi Iraq và Syria, chuyển trọng tâm sang răn đe Iran. Quan hệ Mỹ – Israel được siết chặt hơn, nhưng gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế về vấn đề Palestine. Tại Mỹ Latinh, Washington đưa ra nhiều điều kiện cứng rắn hơn với Venezuela, kết hợp với triển khai lực lượng tại khu vực, mà lý do đưa ra là chống tội phạm ma túy.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, mở rộng luân chuyển lực lượng tại các căn cứ then chốt, đẩy mạnh tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông

Những điều chỉnh sâu rộng trong nước song hành với quá trình củng cố sức mạnh quân sự. Chính quyền Tổng thống Trump tăng đầu tư cho quốc phòng, đặc biệt lực lượng tác chiến mạng, không gian, vũ khí tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa

Nước Mỹ 2025 không chỉ là sự trở lại của một nhà lãnh đạo cũ, mà còn là sự chuyển biến toàn diện của một cường quốc đang tìm cách thiết lập lại vị thế trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược toàn cầu.

Nhật Lệ

Nguồn DRM news, APT news