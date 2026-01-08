Tổng thống Zelensky: Ukraine cần một cam kết mạnh mẽ của các đối tác nếu xung đột tái diễn

Sau hội nghị của các nhà lãnh đạo “liên minh tự nguyện” ủng hộ Ukraine, các nước đã ra tuyên bố chung thể hiện ý chí hỗ trợ Kyiv. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng và dứt khoát từ các đồng minh châu Âu về cách thức bảo vệ Ukraine trong trường hợp Nga mở một chiến dịch quân sự đặc biệt khác sau khi xung đột hiện nay kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Phát biểu với báo giới ngày 7/1, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần một cam kết cụ thể về phản ứng mạnh mẽ của các đối tác nếu xung đột tái diễn. Ông cho rằng, dù các đồng minh thể hiện thiện chí cung cấp bảo đảm an ninh, Kiev vẫn phải chủ yếu dựa vào năng lực tự thân, trong đó bảo đảm quan trọng nhất là một lực lượng vũ trang hùng mạnh với khoảng 800.000 binh sĩ.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky bày tỏ kỳ vọng sớm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể tại Washington, để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine.

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ chuyển sang đàm phán các vấn đề then chốt với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi đạt được bước tiến quan trọng liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Kyiv. Trọng tâm đối thoại sẽ là những vấn đề lâu nay được xem là bế tắc, gồm lãnh thổ và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát. Đây được coi là những rào cản cuối cùng cần tháo gỡ trước khi trình một thỏa thuận lên Moscow.

Các nước cung cấp đạn dược cho Ukraine. Ảnh: Euronews

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš khẳng định Prague sẽ tiếp tục sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine, song nhấn mạnh ngân sách nhà nước Séc sẽ không tài trợ cho dự án này. Theo ông, Cộng hòa Séc sẽ đóng vai trò điều phối, còn nguồn tài chính đến từ các nước đối tác. Vấn đề này đã và đang được Hội đồng An ninh Quốc gia Séc thảo luận để tìm giải pháp phù hợp.

Sáng kiến trên, được khởi xướng dưới thời chính phủ tiền nhiệm, nhằm tìm nguồn cung đạn pháo cho Ukraine từ bên ngoài EU. Những lô đạn đầu tiên đã được chuyển giao từ giữa năm 2024 và đến nay đã có hơn 4 triệu viên đạn được cung cấp. Thủ tướng Babiš cho biết, các cuộc thảo luận về Ukraine sẽ tiếp tục trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới.

