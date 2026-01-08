Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết ông sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới, trong bối cảnh Washington vẫn không từ bỏ mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong nội bộ các đồng minh châu Âu, khi Pháp và Đức được cho là đang phối hợp xây dựng một kế hoạch ứng phó chung.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Washington ngày 7/1, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi phương án, bao gồm cả khả năng sử dụng biện pháp quân sự, để đạt được mục tiêu liên quan tới Greenland. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là lựa chọn được ưu tiên. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Với tư cách là một nhà ngoại giao, chúng tôi luôn mong muốn giải quyết vấn đề bằng những con đường khác. Ngoại giao vẫn là phương thức được đặt lên hàng đầu”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters

Cùng quan điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khả năng Mỹ mua lại Greenland đang được Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh quốc gia xem xét một cách nghiêm túc. Bà nhấn mạnh rằng, dù mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn, Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao trong cách tiếp cận của mình.

Ở chiều ngược lại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Greenland, nhấn mạnh tương lai vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý này sẽ do chính người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

Greenland - vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý. Ảnh: Reuters

Trong phát biểu đánh dấu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Cộng hoà Síp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn của khối 27 nước thành viên đối với Đan Mạch và Greenland. Theo ông, không thể quyết định bất cứ điều gì về Đan Mạch và về Greenland mà không có sự tham gia của Đan Mạch hay Greenland. EU sẽ hỗ trợ Greenland và Đan Mạch khi cần thiết và sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào dù xảy ra ở đâu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh ở khu vực Bắc Cực phải được thảo luận trong khuôn khổ NATO và đó là điều mà các nước đồng minh đang làm.

Vân Bình

Nguồn: Reuters