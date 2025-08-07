Mỹ chính thức áp thuế cao hơn với hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế

Theo AFP, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký tuần trước, thuế nhập khẩu của Mỹ đã tăng từ 10% lên mức dao động từ 15% đến 41% đối với danh sách các đối tác thương mại.

Nhiều mặt hàng từ các nền kinh tế như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc hiện chịu mức thuế 15%, dù đã đạt được các thỏa thuận với Washington nhằm tránh mức thuế cao hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ bị áp thuế 25% - dự kiến sẽ tăng gấp đôi sau 3 tuần - còn Syria, Myanmar và Lào phải chịu mức thuế rất cao, lên tới 40% hoặc 41%.

Đợt áp thuế mới này nằm trong khuôn khổ chính sách “thuế đối ứng”, nhằm vào các thông lệ thương mại bị Washington cho là không công bằng, mở rộng các biện pháp mà Tổng thống Trump đã triển khai kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các mức thuế cao hơn lần này không áp dụng với những mặt hàng thuộc diện bị điều chỉnh riêng theo ngành, như thép, ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn.

Tổng thống Trump ngày 6/8 tuyên bố ông dự định áp mức thuế 100% đối với mặt hàng bán dẫn - mặc dù Đài Bắc cho hay tập đoàn TSMC sẽ được miễn trừ do có nhà máy tại Mỹ.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành cảnh báo các mức thuế mới sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo các biện pháp này có thể làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng trong dài hạn.

Một số chuyên gia nhận định tác động lên giá cả sẽ chỉ xảy ra một lần, nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Giáo sư Marc Busch thuộc Đại học Georgetown nhận định, khi mức thuế mới đã ổn định, ít nhất là tạm thời, các doanh nghiệp Mỹ sẽ chuyển phần lớn chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Ông cho biết, thời gian trì hoãn 90 ngày trước khi áp thuế chính thức đã giúp các nhà nhập khẩu tranh thủ tích trữ hàng hóa. Tuy nhiên, lượng hàng dự trữ đang dần cạn kiệt và khó có khả năng các doanh nghiệp tiếp tục gồng gánh chi phí như trước./.

