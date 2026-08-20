Tổng thống Latvia yêu cầu điều tra vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã yêu cầu Tổng Công tố xem xét trách nhiệm của các quan chức Cục An toàn Giao thông Đường bộ Latvia (CSDD) trong việc bảo vệ dữ liệu, sau vụ tấn công mạng làm lộ thông tin của khoảng 1,2 triệu người.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: NBC News.

Phát biểu với báo giới ngày 19/8, ông Rinkevics gọi vụ tấn công và rò rỉ dữ liệu sau đó là “nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh cần làm rõ không chỉ cách thức cuộc tấn công xảy ra mà cả trách nhiệm của các quan chức liên quan.

Bộ trưởng Giao thông Latvia Rihards Kozlovskis đã yêu cầu tiến hành điều tra nội bộ khẩn cấp nhằm làm rõ vụ việc và trách nhiệm của các bên. Cuộc điều tra cũng xem xét hợp đồng giữa Cục An toàn Giao thông Đường bộ Latvia (CSDD) và công ty công nghệ Tet của Latvia về dịch vụ an ninh mạng.

Cùng ngày, ban lãnh đạo và hội đồng giám sát Cục An toàn Giao thông Đường bộ Latvia (CSDD) tuyên bố từ chức.

Ảnh minh họa.

Theo các báo cáo, vụ tấn công xảy ra trong đêm 7 và rạng sáng 8/8. Những kẻ tấn công được cho là đã lấy cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 1,2 triệu người và thông tin liên quan đến khoảng 200.000 tổ chức, doanh nghiệp. Số dữ liệu này được cho là lấy từ hồ sơ thanh toán của Cục An toàn Giao thông Đường bộ Latvia (CSDD) trong 18 năm qua.

Cơ quan ứng phó sự cố mạng Latvia (CERT.LV) cho biết điều tra sơ bộ cho thấy đây là cuộc tấn công có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng và sử dụng các phương thức có trình độ kỹ thuật cao. Cơ quan này cảnh báo dữ liệu bị đánh cắp có thể được sử dụng cho các vụ lừa đảo có chủ đích.

Cục An toàn Giao thông Đường bộ Latvia (CSDD) là doanh nghiệp nhà nước phụ trách đăng ký phương tiện, cấp giấy phép lái xe và kiểm định kỹ thuật xe tại Latvia. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Latvia gần đây cũng ghi nhận một số cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.