Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngọc Liên
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm giải quyết khác biệt và xóa bỏ những hiểu lầm liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran và tổng thống Pháp điện đàm, thúc đẩy đối thoại trong đàm phán hạt nhân. Ảnh: Wana News.

Theo tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Iran công bố, trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian khẳng định Tehran luôn hoan nghênh đối thoại và cam kết duy trì tiếp xúc để tạo dựng sự minh bạch và xây dựng lòng tin. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu chứng minh thiện chí bằng các hành động cụ thể, tôn trọng quyền hợp pháp của Iran và tránh đưa ra những yêu cầu mà Tehran cho là “quá mức”. Phía Iran nhấn mạnh rằng gánh nặng chứng minh thiện chí hiện thuộc về phương Tây.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ nỗ lực để thiết lập một khuôn khổ đàm phán mới với mục tiêu đạt được kết quả rõ ràng. Ông Macron nhấn mạnh cần tiếp tục các cuộc đối thoại để tạo tính minh bạch và xây dựng lòng tin, vốn được coi là điều kiện tiền đề để đạt thỏa thuận, gỡ bỏ trừng phạt và mở rộng quan hệ song phương.

Tổng thống Iran điện đàm với người đồng cấp Pháp, kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Wana News.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số cơ chế tin cậy nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao. Lập trường từ Tehran tái khẳng định chính sách quốc phòng của Iran là mang tính phòng ngừa và Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều mà Iran đã nhiều lần lên tiếng để trấn an cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nghi ngờ và căng thẳng gia tăng quanh chương trình hạt nhân.

Các nhà phân tích nhận định cuộc điện đàm giữa Paris và Tehran phản ánh nỗ lực ngoại giao nhằm kéo đàm phán hạt nhân trở lại quỹ đạo đàm phán nhiều bên, trong bối cảnh lòng tin giữa Iran và phương Tây bị suy giảm sau nhiều năm bất đồng và các biện pháp trừng phạt. Việc hai nhà lãnh đạo cùng nhắc tới “đối thoại” và “minh bạch” cho thấy cả hai bên đều thấy cần thiết duy trì kênh liên lạc cao nhất để tránh hiểu lầm và tạo điều kiện cho các bước tiếp theo trên bàn đàm phán.

Ngọc Liên

Nguồn: Tehran Times/Xinhua.

