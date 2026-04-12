Tổng thống Indonesia thăm Nga, đàm phán đảm bảo nguồn cung năng lượng

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu leo thang và gây áp lực lên an ninh năng lượng trong nước, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, với trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu ổn định cho nền kinh tế.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Indonesia, Tổng thống Indonesia Prabowo sẽ rời Jakarta vào tối 12/4 để tới Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Jakarta đang tìm kiếm các giải pháp đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, khi dầu mỏ được đánh giá là yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế quốc gia.

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho biết, nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ, đồng thời đề cập đến các vấn đề địa chính trị toàn cầu và tình hình năng lượng hiện nay. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Indonesia nhằm ứng phó với biến động giá năng lượng trên thị trường quốc tế.

Phát biểu trước đó, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động đối ngoại là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng. Ông cho biết chính phủ đang tích cực tìm kiếm các đối tác nhằm duy trì nguồn cung dầu trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là quốc gia sản xuất dầu nhưng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Giá nhiên liệu tăng cao gần đây đã tạo áp lực lên ngân sách do chính phủ áp dụng chính sách trợ giá năng lượng.

Trước tình hình này, chính phủ Indonesia đã triển khai một số biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng, bao gồm áp dụng hạn mức tiêu thụ nhiên liệu và khuyến khích làm việc từ xa một ngày mỗi tuần đối với công chức.

Chuyến thăm Nga của Tổng thống Prabowo được đánh giá là một bước đi trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu tác động từ biến động giá dầu toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga có thể hỗ trợ chuyên môn nếu Indonesia triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2032. Mục tiêu này là một phần nỗ lực trong chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia của Indonesia. Tổng thống Nga cũng cho biết truyền thống hợp tác quân sự – kỹ thuật giữa hai nước luôn rất đáng tin cậy.

Lê Hà.

Nguồn: CNA