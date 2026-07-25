Tổng thống Donald Trump dọa áp thêm thuế với EU

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại đối với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cảnh báo áp thêm thuế đối với khối này sau khi EU quyết định xử phạt tập đoàn công nghệ Google của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thêm thuế với EU. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 24/7, ông Trump cáo buộc EU tiếp tục nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ bằng những biện pháp “bất hợp pháp” và “mang tính phân biệt đối xử nghiêm trọng”. Ông cho biết Washington sẽ ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo Điều 301 đối với các chính sách mà Mỹ cho là gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người nộp thuế Mỹ, đồng thời khẳng định các mức thuế bổ sung sẽ sớm được áp dụng nếu phát hiện hành vi thương mại không công bằng.

Biểu tượng Google được trưng bày tại trụ sở tập đoàn ở New York (Mỹ), ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) quyết định phạt Google 890 triệu euro vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Giới phân tích nhận định nếu Mỹ triển khai các biện pháp trả đũa thương mại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU có thể tiếp tục leo thang.

Các chuyên gia cũng cảnh báo Washington có thể sử dụng cơ chế điều tra theo Điều 301 để gây sức ép thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại khác, trong đó có Hàn Quốc..

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố nhiều biện pháp thuế quan mới nhằm vào các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Getty Images.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ vài giờ sau khi các mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có hiệu lực, hai doanh nghiệp của Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án, cho rằng Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt các mức thuế này.

Các nguyên đơn, gồm một công ty nhập khẩu gia vị và một doanh nghiệp kinh doanh đồng hồ, lập luận rằng chính quyền Mỹ đang khôi phục các mức thuế đối ứng từng bị tòa án kết luận không có đủ cơ sở pháp lý. Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp thuế quan theo Điều 301 đã được áp dụng trong nhiều năm và có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Trong khi đó, nhiều ý kiến tại Mỹ bày tỏ lo ngại việc áp thêm thuế nhập khẩu trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt trong nước.

Thanh Hằng

Nguồn: YTN.