Tống Sơn: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển!

Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tống Sơn phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM, phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo xã Tống Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Nhiều khởi sắc trong bức tranh kinh tế - xã hội

Xã Tống Sơn những ngày này rực rỡ cờ hoa, không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 rộn ràng khắp các đường làng, ngõ xóm. Khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới mang tính đột phá, là bước ngoặt lịch sử sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Sơn Nguyễn Xuân Dũng thăm, tặng quà thương binh 1/4 Đỗ Văn Nơi, ở thôn Tâm Quy nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Xã Tống Sơn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hà Tân, Hà Tiến, Hà Sơn và thị trấn Hà Lĩnh. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, tiềm năng và lợi thế của các địa phương, Đảng bộ xã xác định, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ hàng đầu là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện. Ngay sau khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động, địa phương đã chủ động tổ chức các buổi đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ở từng thôn, từng vùng, nhất là những nơi có sự thay đổi lớn về địa giới và tổ chức. Qua đó, khơi dậy khát vọng, tranh thủ tiềm năng, lợi thế, để xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo xã Tống Sơn trao quà mẹ liệt sĩ Vũ Thị Núi, 100 tuổi, ở thôn Đồng Bồng.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã cũ đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chương trình XDNTM đạt kết quả khá toàn diện. Quy hoạch chung xây dựng các xã được lập, điều chỉnh kịp thời. Hệ thống hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn... được đầu tư đồng bộ. Trong đó, xã Hà Lĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hà Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Hà Lĩnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị trấn Hà Lĩnh.

Kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển rõ nét. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,99 triệu đồng/năm, tăng 1,51 lần so với năm 2020. Bức tranh kinh tế - xã hội xã Tống Sơn nổi bật với kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm và đột phá chiến lược. 100% thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 16/34 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt gần 90%; tỷ lệ thôn đạt chuẩn kiểu mẫu đạt 47,06%, tăng 44,12% so với năm 2020. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm của xã ước đạt 181,29%. Đến năm 2025, toàn xã có 3 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao...

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sản xuất, XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được phát động rộng khắp với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng từng bước được củng cố, mối quan hệ làng xóm được gắn bó, tạo động lực cho sự phát triển chung của địa phương. Đây là tiền đề để xã Tống Sơn tiếp tục kế thừa, phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Các lực lượng cùng Nhân dân phòng, chống cơn bão số 3

Chủ tịch UBND xã Tống Sơn Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh: “Với sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến các tầng lớp Nhân dân, địa phương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đây chính là hành trang quý giá để Tống Sơn tự tin bước vào nhiệm kỳ mới. Những khởi sắc về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tạo tiền đề, động lực để xã Tống Sơn xây dựng những mục tiêu phát triển mới mang tính toàn diện, đột phá; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ và Nhân dân Tống Sơn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giai đoạn 2025-2030”.

Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Tống Sơn đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất quy chế hoạt động, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đà phát triển cho giai đoạn mới. Công tác dân vận, đối thoại với Nhân dân được quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các chủ trương lớn, nhất là trong XDNTM và chuyển đổi số.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện thường xuyên. Từ đó, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới mang tính toàn diện.

Nhiệm kỳ mới, mục tiêu mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tống Sơn lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tống Sơn phục vụ tận tình, chu đáo.

Đại hội Đảng bộ xã mở ra chặng đường phát triển mới với 25 chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới mang khát vọng lớn lao. Trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 10%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 91,7 triệu đồng. Mức độ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 0,5%/năm. Giai đoạn 2025-2030 kết nạp mới 200 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80% trở lên...

Lực lượng công an giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Sơn, Nguyễn Xuân Dũng cho biết: “Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Đảng bộ xã Tống Sơn xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và công nghiệp. Thứ hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thứ ba là, phát triển các nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung và lãnh đạo xã Tống Sơn thăm, động viên chiến sĩ Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 làm công tác dân vận trên địa bàn xã.

4 nhiệm vụ trọng tâm cũng được đề ra, định hình tương lai phát triển của Tống Sơn là: Tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp và các quy hoạch chi tiết khác theo quy định. Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững gắn với XDNTM văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, hoàn thành tiêu chí xã chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch tâm linh gắn với sinh thái, cộng đồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát triển đảng viên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Một góc thôn Tâm Quy.

Nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành. Những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế, XDNTM, củng cố hệ thống chính trị và phát huy các tiềm năng sẵn có chính là nền tảng để Tống Sơn tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Phan Nga