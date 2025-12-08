Tin giả trước thềm Đại hội XIV: Chiêu trò “tung hỏa mù” tinh vi nhằm gây nhiễu loạn thông tin

Mỗi kỳ Đại hội Đảng diễn ra cũng là lúc những chiêu trò cũ kỹ lại được dựng lên với kịch bản quen thuộc: tin giả lan truyền, thông tin bị bóp méo, suy diễn ác ý về công tác nhân sự tràn ngập trên không gian mạng.

Nhưng năm 2025, mức độ tinh vi và phổ biến của “trend nhân sự” đã leo lên một level hoàn toàn mới, khiến người dùng mạng dù cẩn thận đến đâu cũng dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy nhiễu loạn thông tin.

Nếu trước đây, việc tung tin giả chỉ đơn thuần là vài bài đăng giật tít, copy – paste lan truyền theo kiểu “truyền miệng số”, thì năm nay, các thế lực chống phá đã “nâng cấp toàn diện”.

AI tạo sinh, deepfake, botnet, hệ thống tài khoản ảo được sử dụng như một dây chuyền sản xuất công nghiệp, liên tục bắn ra nội dung xuyên tạc với tốc độ cấp số nhân.

Sự khác biệt lớn nhất của năm nay nằm ở chỗ: Tin giả không chỉ được tạo ra nhanh hơn, mà còn được cá nhân hóa, đánh đúng tâm lý tò mò của người dùng, khiến khả năng nhận diện thật – giả trở nên khó hơn bao giờ hết.

Khi Đại hội Đảng XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI đang đến gần, mạng xã hội gần như bị “nhuộm kín” bởi thông tin nhân sự, trong đó phần lớn đến từ các trang vốn nổi tiếng chống phá như Việt Tân, RFA, hay những tài khoản chuyên “đoán mò như thần” kiểu “Ông Học Giả”.

Không dừng lại ở việc đăng tải tin chưa kiểm chứng, các trang này còn cố tình thêm thắt, suy diễn, bình luận theo hướng kích động, tạo cảm giác “nội bộ đang hỗn loạn”, “bí mật động trời chuẩn bị lộ diện” – đánh thẳng vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ của người đọc.

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao,chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận tới 7.647 nguồn phát tán thông tin xấu độc, tăng 25% so với năm 2024 – một con số đáng báo động về mức độ ô nhiễm thông tin trên không gian mạng.

Đáng chú ý, lượng tin độc liên quan đến nhân sự cấp cao tăng mạnh nhất, lặp lại đúng “quy luật” mỗi dịp chuẩn bị Đại hội Đảng, nhưng năm nay mức độ bùng nổ và tốc độ lan truyền vượt xa các kỳ trước nhờ AI tạo sinh và thuật toán gợi ý của TikTok, YouTube Shorts.

Điểm khác biệt lớn của năm 2025 là: Thủ đoạn tạo tin giả đã rời khỏi kiểu làm thủ công để bước vào giai đoạn tự động hóa thông minh, kết hợp với chiến thuật đánh vào cảm xúc ngắn hạn và tâm lý hóng chuyện mỗi dịp Đại hội.

Cứ sự kiện chính trị càng quan trọng, tin giả càng “sinh sôi”, trở thành công cụ phục vụ mục tiêu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và gây nhiễu loạn xã hội.

Cuộc chiến với tin giả vì thế khó hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ cần người dùng tỉnh táo, giữ thói quen kiểm chứng thông tin, thì những “trend nhân sự hỏa mù” này sẽ không thể tiếp tục thao túng dư luận như họ mong muốn.