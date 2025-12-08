Phụ nữ Thanh Hóa: Khơi dậy tinh thần tự chủ, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên

Với phương châm “Hướng mọi hoạt động về cơ sở”, đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo”, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề ưu tiên phù hợp, cụ thể, rõ nội dung công việc, không hình thức để thực hiện. Kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ đã đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và lãnh đạo xã thăm mô hình nuôi cá tầm của hội viên Lương Thị Lực, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện. Ảnh: Lê Hà

Phụ nữ có mặt trên các lĩnh vực, nỗ lực vì bình đẳng giới

Thực hiện phương châm: “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ” và “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”, tổ chức hội phụ nữ ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. Trên tất cả các lĩnh vực, phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng, được quan tâm, tạo điều kiện tham gia vào các vị trí lãnh đạo, góp phần quan trọng vào hoạch định, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác bình đẳng giới. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 10,8%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp xã đạt 22,7% (tăng 4,04%); tỷ lệ nữ ĐBQH khóa XV đạt 21,43%; nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 20% (tăng 2,11%), HĐND cấp xã đạt 27,29% (tăng 3,42%). Trong nhiệm kỳ, có 47 cán bộ hội được đề bạt, điều động, luân chuyển giữ chức vụ tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Thành lập, phát huy hiệu quả “Mạng lưới lãnh đạo nữ tự tin hội nhập” và Câu lạc bộ “Nữ tri thức” tỉnh nhằm nâng cao năng lực và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tư vấn, tham vấn pháp luật và tâm lý trong xử lý các vụ việc vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động và giữ vai trò quan trọng trong phát triển nhiều ngành nghề. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, phụ nữ nhanh chóng thích ứng, tích cực tham gia vào làn sóng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, HTX, nghề truyền thống, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phụ nữ có nhiều đóng góp quan trọng, lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, truyền cảm hứng học tập, lao động, sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống và góp phần bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, vùng đất và con người Thanh Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Nhìn chung, các lực lượng phụ nữ theo nhóm đối tượng ngày càng thể hiện rõ tiềm năng, sự phát triển, vai trò, vị thế trong gia đình, cộng đồng và đời sống xã hội.

9/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt

Nhiệm kỳ 2021-2026, điều đáng phấn khởi là 9/9 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều đạt và vượt. Nổi bật là, các cấp hội đã giúp hơn 12.100 hộ thoát nghèo, cận nghèo (đạt 108,61%). Hỗ trợ gần 7.000 lượt hội viên nâng cao năng lực khởi nghiệp (đạt 465,8%) và hơn 2.500 chị khởi sự kinh doanh, thành lập 565 doanh nghiệp do nữ làm chủ (đạt 226%).

Điểm sáng trong nhiệm kỳ là Hội LHPN tỉnh chủ động tham mưu và được phê duyệt Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” và hỗ trợ thành lập 24 HTX (đạt 240%). Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế số được chú trọng với gần 5.000 hội viên được tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ số, hơn 800 sản phẩm của phụ nữ làm ra được quảng bá trên các sàn giao dịch điện tử.

Tổ chức hội các cấp đã phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và giới thiệu gần 5.800 quần chúng nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt 115,84%). Thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” được các cấp hội triển khai hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Đến nay, toàn tỉnh có 850.653 hội viên, tăng 41.531 hội viên so với đầu nhiệm kỳ (đạt 103,82%). Lần đầu tiên, toàn tỉnh công nhận hơn 1.800 hội viên danh dự là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nhân là những người có nhiều đóng góp cho xã hội, đồng hành cùng hội và phong trào phụ nữ.

Những dấu ấn riêng của hội

Từ phong trào trọng tâm là thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội đã có hàng ngàn hoạt động, công trình, phần việc của hội viên, phụ nữ, tạo dấu ấn rõ nét và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu, như: “Từ gom phế liệu - đến triệu phần quà”, “Đường hoa - Đường tranh - Hàng cây - Hàng rào xanh”, “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ sản xuất trên không gian mạng”, “Áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết”... Các mô hình, phần việc trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, đóng góp thiết thực vào thực hiện các tiêu chí cứng của XDNTM, đô thị văn minh với gần 4.600 công trình, phần việc (đạt 165,67%, giúp hơn 55.300 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” (đạt 395,26%).

Phụ nữ Thanh Hóa khỏe, đẹp để xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng quê hương. Ảnh: Lê Hà

Nhiều chương trình an sinh xã hội của hội đã trở thành điểm sáng lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khẳng định vai trò của tổ chức hội trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, như: “Mẹ đỡ đầu hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, các cấp hội tiếp nhận, kết nối đỡ đầu hơn 2.300 trẻ mồ côi với kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng/năm; huy động gần 5 tỷ đồng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và Nhân dân vùng giáp biên; trao hàng chục ngàn suất quà trị giá gần 20 tỷ đồng thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; vận động nguồn hỗ trợ xây, sửa 336 “mái ấm tình thương” trị giá 11,5 tỷ đồng...

Dấu ấn nổi bật của hội nhiệm kỳ qua còn là việc đổi mới tuyên truyền ngày càng chuyên nghiệp, ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Từ việc đầu tư cả về số lượng, chất lượng các tài liệu tuyên truyền như poster, clip, bộ ảnh truyền thông, tin nhắn SMS cho đến các hoạt động truyền thông bằng cuộc thi, giao lưu... Qua đó, kích thích sự học hỏi, phấn đấu làm theo cái hay, cái đẹp, cái hữu ích, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Những dấu ấn nổi bật của hội đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hội LHPN tỉnh được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quê hương Bà Triệu anh hùng, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung là: bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bứt phá, bám sát địa bàn, nắm chắc hội viên, thấu hiểu phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa phát triển toàn diện, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tực cường, khát vọng vươn lên.

Lương Thị Hạnh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh