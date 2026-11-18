Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), chiều 18/11, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng đến chúc mừng có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, cũng là năm Mặt trận đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới. Hoạt động của Mặt trận các cấp đã hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo và khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán báo cáo kết quả Mặt trận các cấp đạt được trong thời gian qua.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và toàn thể Nhân dân trong tỉnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động nhiều nguồn lực tham gia xây dựng quê hương.

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Những kết quả đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tiếp tục đổi mới công tác dân vận, gắn công tác dân vận của Đảng chặt chẽ hơn với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm chăm lo hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh.

Minh Hiếu