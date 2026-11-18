Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tiền Thôn

Chiều 18/11, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng cán bộ, Nhân dân thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tiền Thôn bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thôn Tiền Thôn năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Tiền Thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Tiền Thôn và thôn Đông Thành. Thời gian qua, cán bộ, Nhân dân trong thôn luôn chung sống hòa đồng, trách nhiệm, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể phát động.

Trong phát triển kinh tế, Nhân dân tích cực chuyển đổi ngành nghề, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ - du lịch, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Công tác an sinh xã hội được thôn quan tâm thực hiện. Việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn... được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo sự gắn kết trong Nhân dân. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm trong khu dân cư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, nơi mỗi người dân được gặp gỡ, sẻ chia, cùng nhìn lại những việc đã làm và chung sức xây dựng quê hương. Năm nay, ngày hội càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Sự gắn kết giữa hai sự kiện khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật thôn Tiền Thôn đạt được trong thời gian qua. Đứng trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Phải lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của sự phát triển, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cần được công khai, bàn bạc dân chủ, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Việc xây dựng nếp sống văn minh không chỉ dừng ở các phong trào hay danh hiệu, mà phải trở thành ý thức, cách ứng xử tự giác của mỗi người dân.

Nhân dân thôn Tiền Thôn dự ngày hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thôn Tiền Thôn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh. Đồng thời, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn, để thành quả phát triển được chia sẻ và không ai bị bỏ lại phía sau.

Ban Công tác Mặt trận thôn cần phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Các phong trào, cuộc vận động phải hướng về cơ sở, có mục tiêu cụ thể, tránh hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo niềm tin và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Tiền Thôn sẽ ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc và nghĩa tình, góp phần cùng xã Hoằng Tiến và tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tiền Thôn bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tố Phương