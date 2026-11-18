Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026

Chiều 18/11, tại phường Hải Lĩnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026 đối với Tổ 2, Cụm thi đua số 1. Tham dự có Chủ tịch Hội Nông dân 17 xã, phường thuộc địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn (cũ).

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp Hội trong Tổ 2 đã chủ động ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hoạt động an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt chi hội chưa đồng đều; công tác phát triển hội viên còn khó khăn; chưa nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; điều kiện kinh phí, nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Hội ở cơ sở sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hiệu quả các phong trào thi đua, đồng thời kiến nghị Hội cấp trên quan tâm hỗ trợ điều kiện hoạt động ở cơ sở.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Tổ 2 bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai.

Phan Nga