Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Sen

Chiều 18/11, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại thôn Làng Sen, xã Triệu Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tặng cán bộ, Nhân dân thôn Làng Sen bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Làng Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Tân Hưng và thôn Làng Sen, hiện có 634 hộ với 2.742 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ và Nhân dân tích cực hưởng ứng; các gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước khu dân cư; quan tâm giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tiếp tục được gìn giữ, vun đắp. Năm 2026 có 88% hộ dân trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trên địa bàn thôn có 60 hộ với 222 khẩu theo đạo Công giáo. Bà con giáo dân luôn phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy vai trò trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Đại tá Hoàng Quốc Việt ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Làng Sen, xã Triệu Sơn đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí khẳng định, những kết quả nổi bật trên có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, trong đó có Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Triệu Sơn và thôn Làng Sen.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân trong thôn tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Dịch.

Đại tá Hoàng Quốc Việt bày tỏ mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, bình yên; mỗi gia đình quan tâm giáo dục con em, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại ngày hội.

Nhân dịp này, Đại tá Hoàng Quốc Việt và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Làng Sen; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Dịch và tặng quà các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Lê Quỳnh