Chiếu phim miễn phí chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân.

Tuần phim diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026 trên phạm vi cả nước

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương và các đơn vị tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 (sau đây gọi là Tuần phim).

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Chương trình Chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026, các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Danh sách những phim chiếu lưu động gồm: Phim truyện: Thanh âm vượt đại dương.

Phim tài liệu: Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài.

Phim hoạt hình: Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại rạp từ ngày 22 đến 24/11/2026, phim được chọn chiếu tại rạp: Dáng đứng Việt Nam (phim tài liệu); Chuyện tình Khau Vai (Phân loại K) dự kiến tối 22/11/2026 (ca 19h30);

Làng xây đảo (phim tài liệu); Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Phân loại T13) dự kiến tối 23/11/2026 (ca 19h30);

Người thầy của muôn đời (phim hoạt hình); Báu vật trời cho (Phân loại K) dự kiến sáng 24/11/2026 (ca 9h);

Phật Hoàng (phim hoạt hình); Quý tử vượt giàu (Phân loại K) dự kiến chiều 24/11/2026 (ca 14h)

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Một số cụm rạp và địa điểm tổ chức chiếu phim miễn phí trong dịp này gồm: tại An Giang; Cinestar Kiên Giang; Bắc Ninh: Beta Cinemas Bắc Giang; Cà Mau: Dcine Bạc Liêu; Cần Thơ: Dcine Sóc Trăng; Đà Nẵng: RIO Tam Kỳ; Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột, Galaxy; Đồng Nai: Beta Cinemas Biên Hòa; Đồng Tháp: Cinestar Mỹ Tho; Gia Lai: Touch Cinema; Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Hà Tĩnh: CGV Vincom Hà Tĩnh; Hải Phòng: Aeon Beta Vincom Royal Island; Hưng Yên: Lotte Cinema Thái Bình; Khánh Hòa: Beta Cinemas Nha Trang; Lâm Đồng: Starlight Bảo Lộc; Lạng Sơn: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn; Lào Cai: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lào Cai; Nghệ An: Vinh, Galaxy; Ninh Bình: Lotte Cinema Ninh Bình; Phú Thọ: Cinemax Vĩnh Phúc; Quảng Ngãi: Cinemax Kon Tum; Quảng Ninh: CGV Vincom Hạ Long; Quảng Trị: RIO Đông Hà; Sơn La: CGV Vincom Sơn La: Tây Ninh: Starlight Long An; Thái Nguyên: Beta Cinemas Thái Nguyên; Thanh Hóa: Beta Cinemas Thanh Hóa; Thành phố Hồ Chí Minh: MegaGS Cao Thắng, Đống Đa Cinema; Huế: BHD Star Huế; Tuyên Quang: Lotte Cinema Tuyên Quang; Vĩnh Long: Bến Tre, Galaxy.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/11/2026 (Chủ nhật) tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Phim chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chieu-phim-mien-phi-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-nam-2026-102261116162101881.htm